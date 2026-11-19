Trước 31/12/2026, khách hàng sở hữu voucher tri ân Vinhomes có thể thanh toán tới 30% giá trị nhà phố tại Vinhomes Green Paradise, đồng thời hưởng cam kết tiền thuê 6%/năm trong 3 năm đón đầu cột mốc vận hành hạ tầng, tiện ích.

Tối ưu dòng vốn từ chính sách voucher tới 30%

Bên cạnh lợi thế về vị trí, giá trị của một bất động sản thương mại còn phụ thuộc lớn vào bài toán dòng tiền và tiềm năng hạ tầng. Sự kết hợp giữa cơ chế thanh toán ưu đãi, cam kết lợi nhuận cho thuê và lộ trình hoàn thiện các công trình tiện ích chuẩn quốc tế giúp củng cố tính khả thi cho phương án đầu tư. Đó cũng là những lợi thế của nhà phố Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Theo chính sách, khách hàng sở hữu voucher Vinhomes có thể sử dụng để thanh toán tối đa 30% giá trị căn nhà phố tại Vịnh Tiên. Khoản thanh toán bằng voucher giúp giảm phần tiền mặt phải bố trí tương ứng. Với những bất động sản có giá trị hàng chục tỷ đồng, đây có thể là một lợi thế tài chính rất đáng kể.

Voucher có thể được sử dụng để thanh toán tới 30% giá trị căn nhà, giúp khách hàng tối ưu nguồn vốn khi sở hữu nhà phố Vịnh Tiên. Ảnh phối cảnh

Một nhà đầu tư tính toán, khi mua một căn nhà phố 10 tỷ đồng, chủ sở hữu voucher 2 tỷ đồng sẽ được khấu trừ 100% giá trị voucher khi thanh toán ban đầu. Số tiền thực tế phải bỏ ra để ký hợp đồng mua bán được giảm trừ từ 3 tỷ đồng xuống chỉ còn 1 tỷ đồng.

Điều làm nên giá trị của chính sách không chỉ là con số 30%, mà là những lựa chọn chủ nhân có thêm nhờ sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn.

“Một doanh nhân có thể tiếp tục dành nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, thay vì dồn toàn bộ tiền mặt vào bất động sản mới. Một nhà đầu tư có thể duy trì danh mục tài sản đang vận hành. Một chủ nhân dự định khai thác nhà phố thương mại có thể chủ động hơn với ngân sách hoàn thiện không gian, xây dựng thương hiệu và chuẩn bị hoạt động kinh doanh”, nhà đầu tư này đánh giá.

Voucher đặc quyền mở ra cơ hội cùng lúc thực hiện hai mục tiêu, vừa sở hữu một bất động sản có tiềm năng thương mại, vừa bảo toàn sự linh hoạt cho kế hoạch tài chính hiện tại.

Đáng chú ý, thời hạn áp dụng của chương trình được ấn định đến hết ngày 31/12/2026. Do đó, bên cạnh việc theo dõi chu kỳ của thị trường bất động sản, những khách hàng có voucher cần cân nhắc tiến độ giao dịch để không bỏ lỡ phần giá trị chiết khấu tài chính theo quy định.

Ổn định dòng tiền 3 năm đầu và đón đầu tiềm năng phát triển giao thương

Nếu voucher tạo ra lợi thế ngay tại thời điểm thanh toán, chính sách cam kết tiền thuê 6%/năm trong 3 năm lại giúp nhà đầu tư chủ động dòng tiền trong giai đoạn đầu nắm giữ bất động sản.

Thông thường, khi mua bất động sản thương mại tại một đô thị đang phát triển, nhà đầu tư cần thời gian để nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách thuê, xây dựng phương án kinh doanh và chờ cộng đồng khách hàng hình thành. Nguồn tiền thuê cam kết giúp giảm bớt áp lực tạo doanh thu trong giai đoạn đầu, đồng thời tạo cơ sở để chủ nhân xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng hơn.

Quỹ 89 căn nhà phố Vịnh Tiên với chính sách cam kết tiền thuê 6%/năm tạo điểm tựa dòng tiền cho nhà đầu tư trong suốt 3 năm đầu nắm giữ. Ảnh phối cảnh

Ba năm cũng là khoảng thời gian có ý nghĩa đối với Vinhomes Green Paradise, khi nhiều công trình trọng điểm đang tiến gần các mốc vận hành.

Ngay cuối năm 2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến khai thác từ ngày 24/12, mở ra một hạ tầng hàng không mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Song song, nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác cũng dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Khi vận hành, công trình sẽ kết nối trực tiếp Cần Giờ với dòng khách khổng lồ từ sân bay quốc tế Long Thành cũng như các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Đặc biệt, ngày 1/7/2027, hệ sinh thái siêu điểm đến tại Vinhomes Green Paradise sẽ đồng loạt khai trương, bao gồm VinWonders rộng 122 ha, hai sân golf 36 hố, khách sạn 5 sao và hệ thống lưu trú đa dạng. Đến 1/11/2027, Tổ hợp Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh 7 ha dự kiến mở cửa.

Đối với một bất động sản thương mại, những công trình ấy không đơn thuần là tiện ích bổ sung, mà còn có khả năng tạo thêm lý do để du khách tìm đến Cần Giờ, kéo dài kỳ nghỉ, gia tăng nhu cầu ăn uống, mua sắm và sử dụng dịch vụ.

Trong bức tranh đó, Vịnh Tiên được định hướng trở thành tâm điểm giao thương, với những tuyến đại lộ như Thời Đại và Tương Lai, nơi các loại hình nhà hàng, cà phê, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ có cơ hội phát triển cùng đô thị.

Hệ sinh thái VinWonders, sân golf và khách sạn quốc tế dự kiến vận hành từ tháng 7/2027, tạo thêm động lực phát triển dịch vụ và giao thương tại Vinhomes Green Paradise.

Khi các công trình lần lượt bước vào giai đoạn vận hành, bức tranh thương mại Cần Giờ sẽ ngày càng rõ nét. Đối với nhóm khách hàng đang sở hữu voucher của Vinhomes, giai đoạn này mở ra cơ sở để chuyển hóa giá trị ưu đãi thành tài sản bất động sản thực tế, thay vì chỉ nắm giữ dưới dạng quyền lợi chờ kích hoạt.

Việc lựa chọn nhà phố Vịnh Tiên ở giai đoạn hiện tại không chỉ dừng ở việc gia tăng danh mục bất động sản. Đây còn là phương án giúp nhà đầu tư tối ưu hóa giá trị voucher hiện có, chủ động cân đối dòng tiền trong những năm đầu và đón đầu giai đoạn phát triển thương mại của khu đô thị biển.

Thu Loan