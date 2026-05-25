Ngày 20/5/2026, BLUEMARQ Group chính thức ra mắt, đánh dấu bước chuyển lớn của Đất Xanh sau gần 23 năm phát triển. Đất Xanh bắt đầu cuộc tái cấu trúc toàn diện để bước sang mô hình tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản (BĐS) toàn cầu.

Ông Lương Trí Thìn – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược BLUEMARQ Group

Tái cấu trúc trước khi thị trường buộc doanh nghiệp phải thay đổi

- Vì sao ông quyết định đây là thời điểm Đất Xanh cần bước sang một mô hình mới?

Đất Xanh đã có gần 23 năm phát triển rất thành công, nhưng đi qua nhiều thăng trầm của thị trường, tôi nhìn rất rõ một điều: mô hình cũ sớm muộn cũng sẽ chạm trần phát triển. Nếu tiếp tục đi theo mô hình cũ, chúng tôi sẽ bị giới hạn bởi thành công của chính mình.

Nhiều người nghĩ doanh nghiệp chỉ thay đổi khi gặp khó khăn, tôi nghĩ ngược lại, mọi tổ chức thành công nếu muốn đi xa hơn, đều sẽ có những thời điểm phải dũng cảm thay đổi. Và thay đổi đó phải đến trước khi thị trường buộc doanh nghiệp hành động, đợi đến khi áp lực xuất hiện mới thay đổi thì đã muộn.

Đất Xanh đã nhiều lần đi trước xu hướng thị trường, với BLUEMARQ Group chúng tôi cũng sẽ như vậy.

Một động lực rất lớn cho cuộc chuyển đổi lần này là chiến lược phát triển của quốc gia đã thay đổi. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Một kỷ nguyên mới của dân tộc đang mở ra, khối doanh nghiệp tư nhân được xác định là động lực quan trọng trong nền kinh tế quốc gia.

Khi đất nước cần, các doanh nghiệp tư nhân lớn phải là những cánh chim đầu đàn, đủ bản lĩnh bước lên phía trước, dám nhận trách nhiệm lớn hơn, dám đổi mới mô hình kinh doanh và tìm ra những hướng đi mới để tạo ra giá trị lớn hơn cho nền kinh tế.

- Theo ông, đâu là giới hạn lớn nhất của mô hình bất động sản truyền thống?

Giới hạn lớn nhất là tăng trưởng phụ thuộc hoàn toàn vào chu kỳ. Khi thị trường thuận, mọi thứ chạy rất nhanh. Khi chu kỳ đảo chiều, áp lực về dòng tiền, vốn và vận hành xuất hiện gần như ngay lập tức. Doanh nghiệp chỉ sống với mô hình đó sẽ rất khó đi đường dài. Không thể xây tập đoàn tỷ đô chỉ bằng các đợt mở bán bất động sản.

Giới hạn sâu hơn nằm ở cách thị trường vốn và các quỹ đầu tư nhìn doanh nghiệp. Một developer truyền thống được định giá bằng số sản phẩm bán ra trong từng quý. Nhưng một tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản, phát triển bất động sản toàn cầu - mô hình mà BLUEMARQ Group đang hướng đến - sẽ được định giá cao hơn bởi danh mục tài sản đang vận hành, chất lượng dòng tiền và khả năng đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm của thị trường. Hai cách định giá đó không chỉ cho ra hai con số khác nhau. Chúng quyết định vị thế doanh nghiệp, quyết định doanh nghiệp có thể tiếp cận được loại vốn nào, từ ai, và với điều kiện ra sao.

Doanh nghiệp bất động sản Việt Nam lâu nay quen bán tài sản, nhưng chưa quen vận hành tài sản, BLUEMARQ Group được xây dựng để thay đổi điều đó.

Trên thế giới, CapitaLand Investment, Brookfield, Blackstone hay ESR Group đã đi theo hướng này từ nhiều năm trước. Việt Nam chắc chắn cũng sẽ bước vào xu hướng đó. Nếu doanh nghiệp Việt Nam không chủ động, những tài sản lớn của nền kinh tế sẽ nằm trong tay doanh nghiệp nước ngoài. Tôi không muốn điều đó xảy ra.

- Vậy khác biệt cốt lõi giữa tư duy phát triển dự án đơn thuần và tư duy đầu tư, quản lý tài sản, phát triển bất động sản là gì?

Tôi hay dùng một ví dụ rất đơn giản. Cùng một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố. Một developer đơn thuần sẽ nhìn vào và hỏi chúng ta bán được bao nhiêu, thu hồi vốn trong bao lâu. Nhưng một tổ chức đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản sẽ hỏi tòa nhà này có thể tạo ra dòng tiền và giá trị vận hành như thế nào trong 10 hay 20 năm tới.

Với BLUEMARQ Group, phát triển bất động sản vẫn là năng lực cốt lõi. Nhưng chúng tôi không dừng ở đó. Chúng tôi thay đổi cách nhìn về tài sản, cách sử dụng vốn và phương thức tăng trưởng để bước vào những sân chơi lớn hơn, mở rộng hợp tác với các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế.

Quan trọng hơn, chúng tôi muốn BLUEMARQ Group thể hiện được bản lĩnh của một thế hệ doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đủ năng lực hợp tác dài hạn với họ, chứ không chỉ là những developer đi tìm nguồn vốn cho từng dự án riêng lẻ.

- Điều gì khiến ông tin đây là thời điểm phù hợp để thực hiện cuộc tái cấu trúc toàn diện này?

Tôi cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn tiếp theo sẽ là cuộc chơi hoàn toàn khác, nơi doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng tốc độ phát triển dự án, mà bằng năng lực quản trị, khả năng kiểm soát dòng vốn, mức độ minh bạch và sức bền của tổ chức.

Điều quan trọng hơn là tôi nhìn thấy thời điểm này của Việt Nam tồn tại những cơ hội rất khác so với trước đây: Khung pháp lý hoàn thiện chặt chẽ để thị trường phát triển bền vững hơn. Dòng vốn quốc tế cũng đang thay đổi cách tiếp cận với Việt Nam, dòng vốn quốc tế không chỉ tìm các dự án riêng lẻ để đầu tư mà đang tìm các đối tác nội địa đủ tầm để đồng hành dài hạn. Các định hướng lớn như lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng cũng là cơ hội lớn.

Đặc biệt, Chính phủ đang phát động chiến lược GoGlobal, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam bước ra thị trường quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chúng tôi đã nghĩ về việc vươn tới một mô hình hoạt động mới từ nhiều năm trước chứ không phải mới đây. Lúc này, doanh nghiệp đã đủ lớn, thời cơ đã đến và đất nước đang cần, thì phải bấm nút làm ngay.

“Thách thức lớn nhất là phá vỡ quán tính thành công của chính mình”

- Theo ông, đâu là thách thức lớn nhất trong cuộc tái cấu trúc từ Đất Xanh sang BLUEMARQ Group?

Thách thức lớn nhất là phá vỡ quán tính thành công của chính mình. Bất kỳ tổ chức nào sau nhiều năm thành công cũng sẽ hình thành một cách vận hành ăn sâu vào hệ thống.

Đất Xanh cũng vậy, các quy trình, cách ra quyết định đến cách đo lường hiệu quả trước đây đều được xây dựng để phục vụ cho mô hình phát triển dự án và bán hàng. Mô hình đó từng giúp Đất Xanh tăng trưởng rất nhanh. Và cũng chính vì từng quá hiệu quả nên việc thay đổi sẽ không dễ dàng.

Sẽ rất thách thức nhưng tôi và các lãnh đạo tại BLUEMARQ Group đều xác định phải đi đến cùng chiến lược tái cấu trúc này. Với một tổ chức lớn, khi những người đứng đầu thật sự thay đổi, dần dần hệ thống vận hành, cách ra quyết định và cách đo lường hiệu quả cũng sẽ buộc phải thay đổi theo. Khi đó quán tính mới sẽ hình thành, cả tổ chức sẽ bắt đầu chuyển đổi theo.

- Mô hình của BLUEMARQ Group sau tái cấu trúc sẽ mang lại lợi ích gì cho cổ đông, khách hàng và các nhà đầu tư?

Mô hình này sẽ tạo ra lợi ích bền vững hơn cho cổ đông, khách hàng và các đối tác đồng hành cùng BLUEMARQ Group.

Với cổ đông, giá trị doanh nghiệp sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào từng chu kỳ bán hàng ngắn hạn, mà được xây dựng trên năng lực vận hành, quản lý tài sản và sức bền của tổ chức trong dài hạn.

Với khách hàng, chúng tôi không bán sản phẩm mà bán trải nghiệm và giá trị thực. Chúng tôi chịu trách nhiệm với chất lượng tài sản, chất lượng dịch vụ và giá trị sử dụng của dự án trong nhiều năm sau đó.

Nhưng theo tôi, tầm nhìn của một doanh nghiệp lớn không thể dừng lại ở lợi nhuận hay tăng trưởng cho riêng mình. Điều đó quan trọng, nhưng chưa đủ lớn.

BLUEMARQ Group được xây dựng để đi xa hơn câu chuyện của một doanh nghiệp bất động sản. Chúng tôi muốn góp phần hình thành một thế hệ doanh nghiệp Việt Nam mới có đủ năng lực kiến tạo và quản lý những tài sản lớn cho nền kinh tế, đủ tầm vóc để trở thành đối tác chiến lược của những tổ chức đầu tư hàng đầu thế giới.

Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng BLUEMARQ Group thành một Tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu, có khả năng tạo ra dòng tiền dài hạn, bền vững, tồn tại qua nhiều thế hệ mà không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Đó mới là khát vọng thật sự khi chúng tôi quyết định tái cấu trúc Đất Xanh thành BLUEMARQ Group.

Nhất Huy (thực hiện)