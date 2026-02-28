Arkady Volozh là nhà sáng lập Yandex, gã khổng lồ công nghệ thống trị thị trường tìm kiếm Nga. Ảnh: Bloomberg

Tuần này, vị tỷ phú 62 tuổi đã nhận được xác nhận không còn là công dân Nga, theo một nguồn tin giấu tên của Bloomberg.

Ông Arkady Volozh đang mang hộ chiếu Israel và đã sống tại quốc gia này hơn một thập kỷ. Trước đây, ông là người đưa Yandex trở thành gã khổng lồ công nghệ thống trị thị trường tìm kiếm Nga, đồng thời cung cấp đa dạng dịch vụ từ gọi xe đến thương mại điện tử.

Sau khi chiến sự nổ ra, Yandex chịu áp lực dữ dội cả trong và ngoài nước. Cổ phiếu của hãng bị đình chỉ giao dịch trên sàn Nasdaq ngay sau tháng 2/2022.

Đến tháng 6 cùng năm, ông Volozh từ chức CEO Yandex sau khi bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt. EU cáo buộc Yandex đóng vai trò thúc đẩy các chiến dịch thông tin sai lệch của Nga nhưng sau này đã gỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Năm 2024, mảng kinh doanh tại Nga của Yandex được bán cho một nhóm nhà đầu tư trong nước với giá 5,2 tỷ USD. Công ty mẹ của Yandex tại Hà Lan đổi tên thành Nebius Group NV. Từ đây, ông Volozh bắt đầu xây dựng lại sự nghiệp dựa trên các tài sản quốc tế còn lại của Yandex.

Nebius nhanh chóng khôi phục lại việc niêm yết trên sàn Nasdaq. Công ty chuyển hướng chiến lược sang xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Đến nay, hãng đã đạt được thỏa thuận với các đối tác lớn như Meta Platforms và Microsoft để cung cấp cơ sở hạ tầng AI chuyên dụng.

Vốn hóa thị trường của Nebius đã tăng gần gấp ba lần trong năm qua, đạt khoảng 25 tỷ USD. Gia đình ông Volozh hiện kiểm soát khoảng 13% cổ phần công ty. Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng của vị tỷ phú ước tính đạt 3,3 tỷ USD.

(Theo Bloomberg)