Tạp chí Newsweek ngày 19/12 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã có cuộc gặp với học giả hiến pháp Alan Dershowitz để thảo luận về khả năng tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

"Tôi đã trò chuyện với Tổng thống Trump về khả năng tái tranh cử. Vấn đề này vẫn chưa thật sự rõ ràng trong hiến pháp. Nhưng tôi nghĩ Tổng thống Trump sẽ không tranh cử tiếp, ông ấy chỉ coi đây là một chủ đề học thuật thú vị", ông Dershowitz nói với tờ Wall Street Journal.

Khi được hỏi về vấn đề này, phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson đáp: "Chưa từng có chính quyền nào trong lịch sử đạt được nhiều thành tựu trong một năm như Tổng thống Trump. Người dân Mỹ sẽ vô cùng may mắn nếu ông ấy có thể đảm nhiệm cương vị Tổng thống lâu hơn nữa".

Bình luận của Nhà Trắng ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý lớn của dư luận, trong bối cảnh các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ với Tổng thống Trump sụt giảm mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo Tu chính án 22 của Hiến pháp Mỹ, không cá nhân nào được bầu làm Tổng thống Mỹ hơn hai lần. Mặc dù vậy, Tổng thống Trump đã nhiều lần đưa ra những phát biểu trái chiều về vấn đề này.

Vào cuối tháng 10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã tiết lộ về cuộc thảo luận với ông Trump xung quanh việc tranh cử thêm một nhiệm kỳ.

"Tôi và ông Trump đã nói về nhiệm kỳ thứ ba, và mọi người đều hiểu rõ những ràng buộc của hiến pháp là rất khó sửa đổi. Tôi không thấy hướng đi nào, nhưng tôi cũng sẽ không ngừng cố gắng. Một đề xuất sửa đổi hiến pháp cần được 2/3 nghị sĩ ở Hạ viện thông qua, sau đó cần được 3/4 trong tổng số 50 tiểu bang phê chuẩn. Quá trình này có thể mất tới 10 năm", ông Johnson chia sẻ.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 16/12 với Vanity Fair, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cũng bác bỏ khả năng Tổng thống Trump tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

"Tổng thống Trump biết rõ ông ấy không thể tranh cử tiếp, nhưng ông ấy vẫn thích đùa về ý tưởng đó. Ông ấy biết chuyện này được nhiều người quan tâm", bà Wiles nói.