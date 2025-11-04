Kết quả một cuộc khảo sát mới của CNN/SSRS công bố ngày 3/11 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm mạnh so với những ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 2. Hồi giữa tháng 2, tỷ lệ này là 47%.

Cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 27 - 30/10 cho thấy, tỷ lệ không tín nhiệm người đứng đầu đất Mỹ hiện lên tới 63%, cao nhất trong cả hai nhiệm kỳ và cao hơn 1 điểm phần trăm so với mức kỷ lục trước đó là 62% khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2021.

Khi được hỏi về tình hình hiện tại ở Mỹ, 68% số người tham gia khảo sát trả lời "khá/rất tệ", trong khi 32% trả lời "rất/khá tốt".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Cuộc khảo sát được thực hiện trong bối cảnh chính phủ liên bang dường như đang bước vào giai đoạn đóng cửa dài nhất trong lịch sử Mỹ. Kết quả thăm dò hé lộ, 47% số người được hỏi coi nền kinh tế và chi phí sinh hoạt là vấn đề quan trọng nhất mà Mỹ đang phải đối mặt.

Về chính sách đối ngoại, 32% số người Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng các quyết định của ông Trump đã giúp ích cho vị thế toàn cầu của đất nước. Ngược lại, 56% tin ông đã làm tổn hại đến vị thế của xứ sở cờ hoa trên thế giới, 12% cảm thấy ông không tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào. Những kết quả này được đưa ra sau khi Nhà Trắng liên tục tuyên bố ông Trump đã chấm dứt 8 cuộc xung đột trong 8 tháng cầm quyền.

Theo kết quả khảo sát, 61% số người Mỹ trong nhóm được hỏi ý kiến nhận thấy ông Trump "đã đi quá xa" trong việc sử dụng quyền lực tổng thống. Trong khi đó, 31% tin tưởng ông sử dụng quyền lực "khá hợp lý" và 9% nghĩ ông "chưa đi đủ xa".

Với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11/2026, 41% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết, nếu phải bỏ phiếu ngay hôm nay, lá phiếu của họ sẽ là một cách thể hiện sự phản đối ông Trump. Trong khi đó, 21% nói họ sẽ dành phiếu ủng hộ đương kim tổng thống và 38% cho biết lá phiếu của họ sẽ không nhằm mục đích gửi bất kỳ thông điệp nào đến nhà lãnh đạo này.