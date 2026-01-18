Sau 1 thập kỷ vắng bóng, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần trở lại với bán tự truyện Vẻ đẹp của kẻ chán chường - được tái bản chỉ sau 2 ngày phát hành.

Thế giới bệnh viện mà Nguyễn Ngọc Thuần "ngụp lặn" suốt 10 năm qua đã hóa thành 164 trang văn xuôi cô đọng. Đây không chỉ là câu chuyện về cuộc chiến với bệnh tật mà là hành trình khám phá "mê cung sinh tử" qua giọng kể nhẹ tênh, trần trụi nhưng không mất đi yếu tố bay bổng đặc trưng.

Ngọc Thuần từng hát karaoke với bạn, hát được nửa bài thì ngưng tim: "Tưởng là hát lần cuối rồi nhưng sau đó vẫn phải hát tiếp". Đó chính là tinh thần xuyên suốt tác phẩm - tìm thấy vẻ đẹp, sự lạc quan ngay trong những giây phút cận tử.

Tác phẩm phá vỡ mọi khuôn khổ thể loại khi hòa trộn thơ, hồi ức, tiểu thuyết và cả những phân cảnh kịch bản bi hài. Trong không gian của bệnh viện, nơi những con người mắc bệnh nan y đang "làm phép tính sinh tử từng giây phút", tác giả tái hiện sự cùng tồn tại nghịch lý giữa buồn và vui, tỉnh táo và điên rồ, suy tàn và hồi sinh.





Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần tại sự kiện.

Trong không gian của bệnh viện, tác giả ghi lại những chi tiết nhỏ: cô gái tập yoga bằng đồ tím xuất hiện hàng ngày tại trung tâm y học, chiếc ghế đá lạnh nhìn ra những tấm bia ghi tên người đã khuất... Những hình ảnh ấy vừa tỉnh táo vừa điên rồ vừa suy tàn vừa hồi sinh.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Phương đánh giá: "Thuần đưa văn chương trở lại với đời thường, vừa bình dị nhưng sang trọng. Văn chương của Ngọc Thuần là đọc không chán. Gần như Nguyễn Ngọc Thuần tiếp tận sinh mệnh của mình vào tác phẩm này".

Tranh bìa cuốn sách cũng đánh dấu sự trở lại ấn tượng của tác giả với mỹ thuật. Bức chân dung tự họa lấy ý tưởng từ ảnh X-quang lồng ngực và thiết bị ICD được cấy ghép vào cơ thể anh suốt 10 năm qua. Tác phẩm này đã mang về cho Nguyễn Ngọc Thuần giải Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm tại giải thưởng UOB Painting of the Year 2025.





Bán tự truyện "Vẻ đẹp của kẻ chán chường".

Sinh năm 1972 tại Hàm Tân, Bình Thuận, Nguyễn Ngọc Thuần từng tạo dấu ấn với Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (giải Peter Pan 2008). Anh cũng là tác giả các tác phẩm: Về cô gái này, Cơ bản là buồn, Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ. Hiện anh là họa sĩ trình bày báo Tuổi trẻ cười và sống tại Lagi, Hàm Tân.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Nguyễn Ngọc Thuần đi từ Lagi đến TPHCM để gặp gỡ độc giả. Dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục nhưng anh vẫn tươi tỉnh, đầy hài hước như chính những trang viết trong cuốn sách.

Ảnh: Phanbook