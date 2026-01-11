Jenna Nguyễn và Nhà xuất bản Văn học vừa ra mắt truyện ký Vượt shock. Tác phẩm ghi lại hành trình nhân vật "Tôi" đi qua những cú sốc tinh thần, đối diện biến cố và trưởng thành thông qua quá trình tự nhận thức, làm chủ nội lực và định hình giá trị sống.

Tác giả Jenna Nguyễn (váy đen) tại lễ ra mắt sách.

Vượt shock được viết với giọng văn trực diện, kiệm lời nhưng giàu chiêm nghiệm. Tác phẩm không sa vào kể biến cố mà tập trung vào tiến trình đối diện, nhận diện, chuyển hóa những tổn thương tinh thần thành nền tảng trưởng thành. Nhân vật Tôi xuyên suốt câu chuyện trải qua nhiều thử thách: thiếu hụt tuổi thơ, các cú sốc tâm lý, những ngả rẽ quan trọng của đời sống cho đến hành trình tự học cách đứng vững, rèn năng lực tự chịu trách nhiệm và làm chủ bản thân.

Theo đại diện Nhà xuất bản Văn học, Vượt shock hướng tới độc giả quan tâm đến hành trình nuôi dưỡng nội tâm, tự giáo dục bản thân và xây dựng năng lực sống bền vững trong bối cảnh xã hội nhiều biến động.

Tại buổi ra mắt, Jenna Nguyễn nhớ lại một trải nghiệm đặc biệt cách đây khoảng 10 năm, ký ức mà đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

Hôm đó, tuyết rơi dày đến mức trường học phải đóng cửa. Đám du học sinh sống trong ký túc xá rủ nhau ra ngoài chơi tuyết. Trong cái lạnh buốt, Jenna mặc một chiếc quần bị rách mà không để ý. Chơi đùa quá lâu khiến chân cô bị bỏng lạnh nặng, tê cứng và gần như đóng băng.

"Các bạn phải đưa tôi vào nhà tắm nước nóng để rã đông", Jenna kể.

Nhưng điều khiến cô lao ra ngoài trong ngày lạnh giá ấy không chỉ là sự bốc đồng của tuổi trẻ mà còn là một cú sốc khác. "Tôi vừa quay lại trường sau kỳ nghỉ và phát hiện mình bị hai người rất yêu thương phản bội. Cảm giác ấy khiến tôi vừa đau về cảm xúc, vừa đau về thể xác. Trong bồn nước nóng hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận nỗi đau chạm đến tận cùng".

Chính khoảnh khắc ấy đã mở ra cho cô những suy nghĩ đầu tiên dẫn đến việc viết Vượt shock: "Cuốn sách có nhiều điều tôi không muốn nhắc lại nhiều lần nhưng tôi viết vì tin sẽ có ai đó cần đọc nó".

Nhà văn Kim Cuông, người đọc bản thảo đầu tay của Jenna Nguyễn, chia sẻ xúc động mạnh khi tiếp cận tác phẩm: "Lúc nhận bản thảo, tôi đang nằm trong bệnh viện. Nhưng khi đọc những trang đầu tiên, tôi bị cuốn vào cảm xúc của tác giả. Tôi thấy trong đó nguồn năng lượng mạnh mẽ của một tâm hồn nhạy cảm, một người trẻ biết chuyển hóa trải nghiệm cá nhân thành những trang viết chân thật và lay động".

Ông cho rằng trong Hội Nhà văn Việt Nam, số cây bút trưởng thành sớm, có tác phẩm đáng chú ý ở tuổi ngoài đôi mươi là rất hiếm. Việc Jenna có thể viết một cuốn sách ở độ tuổi của cô là điều đáng ghi nhận.