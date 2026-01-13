Nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật cho biết, cuộc thi nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hưởng ứng Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời tạo sân chơi sáng tạo văn học lành mạnh cho học sinh từ 12-18 tuổi. Tác phẩm dự thi là truyện ngắn phản ánh đời sống, con người Việt Nam qua góc nhìn trong trẻo của lứa tuổi học trò.

Nhà báo Hoàng Dự phát biểu tại lễ phát động.

Theo nhà báo Hoàng Dự, văn học thiếu nhi trong những năm gần đây còn nhiều hạn chế, lực lượng người lớn viết cho trẻ em ngày càng ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bên cạnh đó, các em học sinh yêu văn học, có năng khiếu sáng tác tại các trường phổ thông cơ sở và trung học phổ thông cũng đang thiếu hụt một sân chơi và một không gian văn học mới dành cho thế hệ trẻ.

"Thông qua cuộc thi, BTC mong muốn các em sáng tác những truyện ngắn để góp phần làm phong phú, tươi mới hơn đối với nền văn học. Qua đó, khơi dậy niềm yêu thích văn chương, khả năng tư duy ngôn ngữ và sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ giàu tiềm năng; góp phần hình thành thế hệ tác giả trẻ kế cận cho nền văn học nước nhà", nhà báo Hoàng Dự chia sẻ.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Nhà sáng lập và điều hành BOOKAS - nền tảng xuất bản nội dung số, ứng dụng công nghệ AI để chuyển đổi số tác phẩm, hỗ trợ tác giả tự quản lý xuất bản phẩm - cho biết rất hào hứng và mong đợi các cây bút trẻ gửi gắm những đứa con tinh thần của mình vào nền tảng để lan tỏa văn hóa đọc hơn nữa.

Ban tổ chức nhận bài từ 12/1-20/10/2026. Tổng kết và trao giải ngày 20/11/2026.

Thí sinh gửi bài trực tuyến trên nền tảng BOOKAS. Tác phẩm phải do chính tác giả sáng tác, chưa công bố, không sử dụng AI. Mỗi thí sinh gửi tối đa 3 truyện ngắn, tác phẩm đạt yêu cầu sẽ được xuất bản trên nền tảng.

Giải thưởng gồm: 1 giải Nhất (10 triệu đồng), 2 giải Nhì (7 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (5 triệu đồng/giải), 5 giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải), 10 giải Yêu thích (1 triệu đồng/giải), 3 giải Đồng hành dành cho tập thể/cá nhân có đóng góp tích cực.