Tác phẩm được nhìn nhận như một bức tranh sử ký toàn diện về sự hình thành và phát triển của bộ môn chạy đường dài tại Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua.

Chia sẻ về lý do ra đời cuốn sách, tác giả Long H. Nguyen cho biết từng thử qua nhiều môn thể thao từ nhỏ nhưng không gắn bó được lâu vì tính dễ thay đổi. Chạy bộ đường dài là ngoại lệ duy nhất bởi anh "thử dính vào là theo luôn một lèo 12 năm".

Theo anh, chạy bộ vượt lên khuôn khổ của một bộ môn thể thao thông thường, trở thành một lối sống khi chạm tới tính cách, cảm xúc và khả năng thích ứng của cơ thể. "Nó như một quá trình chuyển hóa thân và tâm. Cản trở lớn nhất là chính bạn và kỷ luật chính là chìa khóa", tác giả chia sẻ.

Cuốn sách bắt nguồn từ "Sự kiện Mùa Thu" năm 2023 - dấu mốc tròn 10 năm phong trào chạy bộ đường dài lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hơn một thập kỷ gắn bó với đường chạy cũng là quãng thời gian anh chứng kiến sự lớn mạnh của phong trào chạy bộ đường dài tại Việt Nam, trước khi lan rộng sang ba môn phối hợp. Từ một nhóm nhỏ đam mê bị xem là kỳ quặc, phong trào dần trở thành cộng đồng rộng lớn với đầy đủ cung bậc cảm xúc, thử thách và những giá trị nhân văn.

"Tôi tin nhiều người muốn thấy hành trình đặc biệt ấy được ghi lại và trân trọng. Những giá trị của nó cần được lan tỏa và tiếp nối", tác giả chia sẻ.

Đó cũng là lúc anh nhận ra mình phải là người đứng ra ghi lại chặng đường ấy và rồi cuốn sách ra đời. Ngày cầm trên tay ấn bản hoàn chỉnh, anh ví niềm vui ấy như cảm giác hoàn tất thêm một cự ly siêu dài giữa núi rừng.

Điểm độc đáo của tác phẩm nằm ở góc nhìn của người trong cuộc. Nhiều năm trực tiếp tham gia chạy bộ, theo dõi phong trào và sát cánh cùng các vận động viên phong trào, Long H. Nguyen mang đến những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc: sự khắc nghiệt của đường chạy, những nỗi cô độc hay thất bại và cả những khoảnh khắc bùng nổ khi vượt lên chính mình.

Tác phẩm gồm ba phần: Sử ký, Ký sự và Đàm luận. Xuyên suốt cuốn sách là những triết lý cốt lõi của chạy đường dài: kiên trì, khả năng thích ứng và đặc biệt là kỷ luật - yếu tố mà tác giả xem là đối thủ lớn nhất của mỗi người chạy. Chạy bộ không chỉ là môn thể thao mà còn là một lối sống, giúp rèn luyện thể chất lẫn tinh thần trong nhịp sống hiện đại.

Tác giả Long H. Nguyen (tên thật Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1977, Hà Nội) là người làm việc trong lĩnh vực tài chính - đầu tư nhưng gắn bó với chạy đường dài từ rất sớm. Anh là thành viên trong những nhóm chạy bộ đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2014, đồng thời tham gia ba môn phối hợp và bơi đường dài. Anh từng hoàn thành hai lần cự ly 100 km và một lần 160 km đường núi tại Vietnam Mountain Marathon, đặc biệt duy trì việc chạy bằng dép sandal suốt hơn 5 năm.