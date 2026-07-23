11h30 ngày 23/7, BTC Asiad 2026 tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam-nữ và nhiều môn khác của Đại hội. Theo nguyên tắc phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Lá phiếu bốc thăm đưa U23 Việt Nam vào bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đây là bảng đấu được đánh giá là vừa sức với Thanh Nhàn cùng các đồng đội, bởi ngoài Uzbekistan được đánh giá rất mạnh, hai đối thủ còn lại đều khá "đồng cân đồng lạng".

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu vừa sức. Ảnh: VFF

Ở các bảng còn lại, đáng chú ý, Hàn Quốc vào bảng D gặp Saudi Arabia và Qatar; Bảng B gồm: Trung Quốc, UAE, Iran và Triều Tiên; Bảng A có: Nhật Bản, Thái Lan, Kyrgyzstan, Hong Kong (Trung Quốc).

Tại Asiad 2026, 15 đội tuyển tham dự được chia thành 4 bảng đấu, gồm 3 bảng có 4 đội và 1 bảng có 3 đội. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng tứ kết.

Trong khi đó, ở nội dung bóng đá nữ, 12 đội tuyển được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sáu đội nhất, nhì bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Căn cứ thành tích tại VCK Cúp bóng đá nữ châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, cùng với Uzbekistan và Bangladesh.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E gặp Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đây là bảng đấu khó khăn với đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc.

Thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại Asiad là hạng tư năm 2018, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, trong khi với tuyển nữ Việt Nam là hạng tư năm 2014 dưới thời HLV Mai Đức Chung.

Asiad 20 được tổ chức tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Môn bóng đá nam Asiad được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi U23. Trong khi đó, môn bóng đá nữ là sự tham dự của đội tuyển quốc gia. VFF quyết định cử đội U21 dự Asiad 20 thay vì lứa U23, để chuẩn bị cho các mục tiêu dài hơi của bóng đá Việt Nam.

Kết quả bốc thăm bóng đá nam Asiad 2026

Bảng A: U23 Hong Kong (Trung Quốc), U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan, U23 Nhật Bản Bảng B: U23 Triều Tiên, U23 Iran, U23 UAE, U23 Trung Quốc Bảng C: U23 Kuwait, U23 Philippines, U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam Bảng D: U23 Qatar, U23 Saudi Arabia, U23 Hàn Quốc