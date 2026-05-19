Chiến thắng bất ngờ

Câu chuyện của PGA Championship 2026 không phải là major cho Jon Rahm – người đang bất định tương lai khi LIV Golf mất nguồn tài trợ từ Saudi Arabia, cũng không phải Scottie Scheffler hay Rory McIlroy.

Thay vào đó, tâm điểm thuộc về một golfer đặc biệt Aaron Rai – người vẫn xa lạ với giới hâm mộ. Tay golf người Anh gốc Ấn Độ đăng quang tại sân Aronimink ở Philadelphia với tổng điểm -9.

Ở tuổi 28, Rai lần đầu tiên ghi tên mình vào danh sách những nhà vô địch major – thành tựu lớn nhất trong một sự nghiệp khá khiêm tốn.

Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, trước đó Rai chỉ có 1 chiến thắng tại PGA Tour và 3 danh hiệu ở European Tour.

Danh hiệu PGA Tour đầu tiên của Rai diễn ra từ tháng 8/2024 tại Wyndham Championship – giải đấu vốn không có nhiều golfer hàng đầu tham gia. Khi đó, anh nhận thưởng 1,42 triệu USD.

Trong 12 lần dự major trước đây, Rai chưa từng lọt top 10. Nhưng mọi giới hạn đều bị phá vỡ nhờ vòng đấu cuối xuất sắc với 1 eagle và 4 birdie kể từ hố số 9.

Điều đáng nể là Rai không hề đánh mất sự bình tĩnh dù đứng trước thời khắc lịch sử. Với chiến thắng này, anh trở thành golfer người Anh thứ hai vô địch PGA Championship, sau Jim Barnes từ tận năm 1919.

Rai cũng cùng Rory McIlroy – nhà vô địch The Masters – tạo nên cột mốc chưa từng có: lần đầu tiên trong lịch sử, hai major đầu tiên của năm đều thuộc về các golfer châu Âu.

Golfer đặc biệt

Vinh quang lần này thuộc về một golfer rất khác biệt, nổi tiếng với việc luôn mang hai chiếc găng tay màu đen thay vì một găng trắng truyền thống.

Lý do bắt nguồn từ việc Rai từng được tặng hai chiếc găng, rồi tiếp tục dùng cả hai để giữ ấm tay và dần xem đó như một “lá bùa may mắn”.

Dấu vết của tuổi thơ khó khăn cũng còn nguyên trong thói quen dùng bọc bảo vệ gậy sắt. Khi còn nhỏ, gia đình Rai không đủ điều kiện mua bộ gậy tốt, nên anh và cha – ông Amrik nhập tư từ Ấn Độ – luôn chăm chút chúng rất kỹ.

Thực tế, golf chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của gia đình. Việc Rai đến với môn thể thao này gần như là sự tình cờ. Khi còn nhỏ, anh từng bị thương lúc chơi với một cây gậy hockey.

Để an toàn hơn, mẹ anh, bà Dalvir đi mua đồ chơi bằng nhựa cho con, nhưng bà lại mang về những cây gậy golf nhựa.

Amrik vốn rất mê quần vợt, chứ không phải golf. Trong gia đình Rai cũng không ai chơi môn này.

Nhưng trong những lần đưa con trai đi tập tennis, ông nhận ra động tác của Rai giống một cú swing golf hơn là đánh tennis. Dường như Aaron được sinh ra để trở thành golfer.

Theo câu chuyện được kể lại, Rai đã vô địch giải đấu đầu tiên của mình khi mới 4 tuổi – một giải dành cho lứa tuổi dưới 12. Từ đó, Aaron nhanh chóng trở nên ám ảnh với golf.

Rai và cha thường xem đi xem lại những băng VHS cũ của Tiger Woods, trung bình 3-4 lần mỗi tuần. “Siêu Hổ” chính là thần tượng thể thao lớn nhất của anh.

Chính sự tình cờ và tỉ mỉ trong cách chăm sóc gậy golf cuối cùng đã được đền đáp tại Philadelphia, nơi Rai đứng vững trước sức ép từ hàng loạt ngôi sao lớn để đi vào lịch sử.