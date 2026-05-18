Nguồn: PGA Championship

Không phải PGA Championship 2026 của những siêu sao. Không phải ngày đăng quang được viết sẵn cho Scottie Scheffler, Rory McIlroy hay Jon Rahm.

Giữa sự hỗn loạn của Aronimink, nơi rough dày như muốn nuốt bóng và những green nhanh đến tàn nhẫn, chiếc Wanamaker Trophy cuối cùng lại thuộc về Aaron Rai – một cái tên ít ai đánh giá cao

Ngày thi chung kết PGA Championship 2026, giống một cuộc chiến sinh tồn hơn là giải major hào nhoáng thường thấy. Leaderboard thay đổi liên tục theo từng hố đấu.

Rai đi vào lịch sử. Ảnh: PGA Championship

Buổi sáng Chủ nhật (giờ Mỹ), người ta còn nói về Alex Smalley như hiện tượng dẫn đầu. Đầu giờ chiều, Rory McIlroy bùng lên với hy vọng chinh phục major thứ hai liên tiếp sau The Masters. Khi Scheffler có dấu hiệu tăng tốc, cảm giác quen thuộc về quyền lực của số 1 thế giới lại trở về.

Rồi Aronimink phá hủy tất cả. Một cú driver lệch fairway đủ biến birdie thành bogey – đó là lý do McIlroy mắc lỗi 4 bogey liên tiếp trong ngày khai mạc thứ Năm.

Một cú putt quá tay vài feet có thể khiến golfer trượt khỏi cuộc đua. Hàng loạt tên tuổi lớn đánh mất nhịp trong cơn gió chiều Pennsylvania, còn đám đông quanh sân liên tục chứng kiến leaderboard đảo lộn như bảng điện tử chứng khoán.

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Aaron Rai lại chơi thứ golf hiệu quả nhất ngày Chủ nhật.

Không quá bùng nổ, không biểu diễn, không tạo cảm giác áp đảo, golfer người Anh gốc Ấn Độ chỉ lặng lẽ sống sót qua từng hố. Anh đánh fairway, cứu par, chắt chiu birdie và tránh những thảm họa mà Aronimink giăng sẵn khắp mặt sân.

Điều kỳ diệu đến ở hố 9 (par-5), khi Rai ghi điểm eagle. Sau đó, trong loạt 9 hố cuối, anh bứt phá khó tin để đạt thêm 5 điểm birdie.

Rai bùng nổ khó tin từ hố 9. Ảnh: PGA Championship

Vòng cuối 65 gậy của Rai không chỉ giúp anh giành major đầu tiên trong sự nghiệp – cũng là thứ hai tại PGA Tour.

Kết quả này còn biến PGA Championship 2026 thành biểu tượng cho vẻ đẹp nguyên thủy nhất của golf. Ở những ngày khắc nghiệt nhất, danh tiếng không còn nhiều ý nghĩa.

Như vậy, lịch sử đã được viết lại, khi Rai trở thành golfer sinh tại Anh đầu tiên sau hơn một thế kỷ vô địch giải PGA Championship. Người trước đó là Jim Barnes năm 1919.

Khi các siêu sao lần lượt mắc sai lầm, một “tay mơ” bước ra khỏi cơn hỗn loạn để đổi đời chỉ trong vài giờ đồng hồ. Chính điều đó khiến Aronimink trở thành một trong những ngày chung kết major đáng nhớ nhất nhiều năm qua.