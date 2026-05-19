Những ngày cuối cùng đầy cảm xúc với người hâm mộ Man City , thời điểm họ phải nó lời chia tay với các công thần của đội bóng, bao gồm cả Pep Guardiola.

Haaland sẽ rất nhớ người thầy mà anh vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý. Ảnh: X Fabrizio Romano

Sau Bernardo Silva, John Stones, điều các fan Man City lo sợ rồi cũng đến: Pep Guardiola rời đi sau 10 năm gắn bó, mang lại cho họ vô vàn khoảnh khắc hạnh phúc và tự hào, với 20 danh hiệu lớn nhỏ.

Có thể phía sau còn cả lời tạm biệt của Rodri, người đang được Mourinho nhăm nhe kéo về Real Madrid trong triều đại thứ 2 của mình.

Báo chí Anh cho hay, việc Pep Guardiola ra đi đã được ông nói với lãnh đạo Man City từ những tuần trước và các thành viên trong đội cũng biết điều đó.

Tuy đôi bên còn hợp đồng đến hè năm sau, nhưng trong đó có điều khoản cho phép nhà cầm quân 55 tuổi ra đi vào cuối mùa này.

Và để tri ân Pep Guardiola vĩ đại, đã mang về cho sân Etihad đến 6 danh hiệu Ngoại hạng Anh, trong đó có kỷ lục làm bá chủ 4 mùa liên tiếp, chiếc cúp tai voi Champions League trong chiến tích cú ăn 3 lịch sử, 3 FA Cup, 5 League, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup,… theo ESPN, CLB quyết định sẽ đặt tên một khán đài mang tên ông.

Từng làm trợ lý cho Pep, Enzo Maresca được Man City tin tưởng để tiếp nối công việc. Ảnh: 433

Sân đấu Etihad vào Chủ nhật này (24/5), nơi Man City tiếp Aston Villa sẽ là trận đấu cuối cùng của Pep Guardiola, trước khi ông nói lời tạm biệt với các học trò, nhân viên, người hâm mộ thân yêu của mình.

Thay thế Pep dẫn dắt Man City sẽ là Enzo Maresca, từng làm trợ lý cho thuyền trưởng người Tây Ban Nha và hiện vẫn rảnh rang sau khi bị Chelsea sa thải.

Vào đêm nay (1h30 ngày 20/5), Pep cùng Man City có chuyến làm khách Bournemouth, và nếu chiến thắng sẽ tiếp tục đua Arsenal danh hiệu Ngoại hạng Anh đến ngày cuối cùng của mùa giải. Ngược lại, một kết quả hòa hoặc thua, đồng nghĩa Pháo thủ lên ngôi sớm 1 vòng đấu, sau khi vừa lấy trọn 3 điểm trước Burnley, tạm hơn Man City 5 điểm. Pep thúc giục học trò hãy tiến lên ca khúc khải hoàn.