Onefootball trích nguồn từ báo chí Tây Ban Nha cho hay, Xabi Alonso, vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng Chelsea từ mùa giải tới, đã nói với lãnh đạo đội bóng London, hãy làm ‘cú nổ’ Mbappe từ Real Marid.

Ngay sau đó, sếp bự Todd Boehly được cho đã liên hệ với mẹ của Mbappe, bày tỏ sự quan tâm lớn và biến đội trưởng tuyển Pháp thành ngôi sao trung tâm ở Stamford Bridge.

Xabi Alonso muốn được tái ngộ Mbappe ở Chelsea. Tiền đạo người Pháp cũng rất thích vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha. Ảnh: X Fabrizio Romano

Không chỉ vậy, Mbappe còn được hứa hẹn sẽ hưởng mức lương cao hơn hẳn tại Real Madrid .

Mbappe tuy chỉ có thời gian ngắn làm việc cùng Xabi Alonso tại Real Madrid, nhưng dành cho HLV người Tây Ban Nha sự tôn trọng lớn và rất thích triết lý bóng đá của ông.

Dưới sự dẫn dắt của Xabi, Mbappe đạt phong độ rất cao, nên đã không khỏi sốc và thất vọng khi Real Madrid sa thải cựu thuyền trưởng Leverkusen hồi tháng 1, chọn Alvaro Arbeloa lên thay thế.

Sau khi tuyên chiến công khai Arbeloa mới đây, MB tiết lộ thêm, chân sút 27 tuổi cũng không mấy mặn mà với sự có mặt sắp tới của Mourinho và vẫn thích Xabi Alonso hơn.

Chương trình El chiringuito cung cấp thêm, Mbappe hiện rơi cảnh “cô đơn trong phòng thay đồ”. Và “anh ấy thích Xabi Alonso, nhưng Vinicius và các đồng đội khác đã tìm cách ‘đá’ bay ghế thầy…”.

Theo MB, chủ tịch Perez dù bực tức với phản ứng, thái độ của Mbappe gần đây, nhưng xác định không bán anh và Mourinho cũng vậy.

Dù vậy, trong bối cảnh Real Madrid đang mâu thuẫn nghiêm trọng, với Mbappe bị chỉ trích, cổ động viên la ó, Xabi Alonso muốn Chelsea tận dụng thời cơ, biết đâu thành công.