Phong thủy từ lâu không chỉ là tín ngưỡng mà còn phản ánh mối quan hệ giữa con người và môi trường sống. Mỗi ngôi nhà tồn tại trong một khí trường nhất định, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, sức khỏe và hạnh phúc của các thành viên.

Ở nông thôn, nhiều gia đình xây nhà theo sở thích hoặc theo hạn chế về diện tích và kinh phí nên việc bố trí, lựa chọn vị trí và hình dáng ngôi nhà thường bị bỏ qua. Nếu không tuân theo các nguyên tắc cơ bản, dù ngôi nhà có khang trang, hiện đại đến đâu, gia chủ vẫn có thể gặp tình trạng vận khí suy giảm, hao tài tán lộc, sức khỏe kém.

Chính vì vậy, việc nắm vững những kiêng kỵ phong thủy cơ bản khi xây nhà là cần thiết, vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa mang lại sự an lành, may mắn và thịnh vượng cho gia đình.

Một ngôi nhà được bố trí hợp phong thủy không chỉ mang lại may mắn, tài lộc mà còn tạo cảm giác an yên cho cả gia đình. Ảnh minh họa: Baidu

Kiêng xây nhà ‘đầu nặng chân nhẹ’

Một trong những lỗi phổ biến trong xây dựng nhà nông thôn là việc tầng một hạn chế diện tích, dẫn đến việc tầng trên vươn ra ngoài, tạo hình dáng “đầu nặng chân nhẹ”. Trong phong thủy, hiện tượng này được gọi là “lệch trật tự giữa các thế hệ”, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng vận hành trong gia đình.

Hậu quả của kiểu thiết kế này không chỉ nằm ở hình thức mà còn tác động sâu đến mối quan hệ giữa các thành viên. Các thành viên trẻ tuổi dễ cư xử thiếu lễ nghĩa, mất trật tự, còn tình cảm gia đình cũng trở nên căng thẳng. Về lâu dài, năng lượng bất ổn này có thể dẫn đến hao tài, sức khỏe giảm sút và những xung đột nội bộ không đáng có.

Để giảm tác động tiêu cực, gia chủ nên tránh đặt phòng trẻ em ở tầng trên. Nếu không thể thay đổi vị trí, có thể gia cố phần dưới bằng cách tăng thêm các trụ đỡ hoặc xây dựng kết cấu vững chắc hơn nhằm tạo sự ổn định cho toàn bộ ngôi nhà.

Ngoài ra, có thể bố trí mái hiên, lan can hoặc trần nhà theo kiểu giật cấp để giúp phân bổ năng lượng, tạo cảm giác cân bằng và hài hòa cho không gian sống.

Tránh xây nhà đơn độc, cao hơn hẳn xung quanh

Ngôi nhà đứng cô lập và cao hơn hẳn các công trình xung quanh được phong thủy gọi là “cô cao sát” hoặc “lộ phong sát”- tức nhà bị phơi ra bốn phía, dễ chịu tác động trực tiếp của gió, nắng và dòng khí hỗn loạn, gây mất cân bằng năng lượng.

Những công trình kiểu này thường dẫn đến tình trạng hao tài, suy giảm vận khí, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ nhà, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến gân cốt và hệ tim mạch.

Về mặt tinh thần, ngôi nhà cô lập còn tạo cảm giác bị tách biệt, ảnh hưởng đến tinh thần và các mối quan hệ xã hội của gia chủ.

Nếu không thể tránh xây nhà cao, gia chủ nên cân nhắc việc trồng cây xanh hoặc xây tường chắn gió xung quanh, vừa tạo bóng mát, vừa điều hòa dòng khí, giúp ngôi nhà duy trì năng lượng ổn định và vận khí tốt hơn.

Không xây nhà quá cao so với công trình lân cận

Việc xây nhà quá cao so với các công trình xung quanh không chỉ là vấn đề phong thủy mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thực tế về an toàn. Nhà cao dễ hứng gió bão trực tiếp, ánh sáng chiếu thẳng vào nhà nhiều khiến dương thịnh âm suy, làm mất cân bằng âm dương, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của các thành viên.

Vị trí, chiều cao và hướng nhà hợp lý là những yếu tố then chốt giúp cân bằng năng lượng và bảo vệ sức khỏe cho các thành viên. Ảnh minh họa: Baidu

Ngoài ra, nhà quá cao còn làm dòng khí lưu thông bị dồn nén, dẫn đến hao tài tán lộc và năng lượng trong nhà không được cân bằng.

Do vậy, khi xây dựng, gia chủ cần tính toán chiều cao hợp lý, kết hợp mái hiên, ban công hoặc cây xanh để giảm áp lực năng lượng, đồng thời tạo không gian sống thoải mái, mát mẻ và hài hòa.

Cửa chính phải bố trí hợp lý

Ở nông thôn, có một số điều tối kỵ cần chú ý. Cửa chính không nên đối diện cột điện, bởi từ trường mạnh của cột điện không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm vận khí gia đình suy giảm.

Ngoài ra, tránh đặt cửa gần đá lớn hay núi giả, vì những vật cản này tạo năng lượng xấu, dẫn đến hao tài, tán lộc. Cửa chính cần thông thoáng, rộng rãi, giúp dòng khí lưu thông thuận lợi, mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe tốt cho gia đình.

Bố trí cửa chính cũng nên tránh đường thẳng hoặc ngõ cụt đâm thẳng vào nhà, vì đây là “điểm xung sát”, có thể gây tai họa liên tiếp. Thay vào đó, nên chọn hướng cửa mở về đất bằng phẳng, thoáng đãng, có cây xanh, vừa đảm bảo phong thủy, vừa tạo môi trường sống dễ chịu, hài hòa.

Lưu ý vị trí xây dựng nhà

Vị trí xây dựng nhà có ảnh hưởng trực tiếp đến phúc khí và sức khỏe của gia chủ. Theo phong thủy, không nên xây nhà trên sống núi- nơi địa thế cao, hẹp, chịu gió mạnh và khó tụ khí cũng như tại lối ra vào thung lũng, nơi dòng khí dễ tản mát, khó giữ vận may. Đây đều là những vị trí "khí tán mà không tụ", có thể làm suy giảm tài vận và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Những ngôi nhà nằm ở ngã tư chữ T hoặc có đường thẳng đâm thẳng vào nhà cũng là những điểm xung sát, mang lại tai họa liên tục cho gia chủ.

Thay vào đó, vị trí xây nhà nên thoáng đãng, gần cây xanh và tránh nước tù đọng, vừa giúp vận khí gia đình tốt hơn, vừa mang lại cảm giác an toàn, dễ chịu và thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày.

Những nguyên tắc phong thủy nêu trên mang tính tham khảo. Gia chủ nên cân nhắc hài hòa giữa yếu tố thực tế, điều kiện đất đai và tư vấn chuyên gia để ngôi nhà vừa đẹp, vừa hợp phong thủy, mang lại sinh khí và thịnh vượng lâu dài.