Theo phản ánh của công dân, năm 1998, gia đình được UBND xã giao đất trong khu quy hoạch dân cư để tự xây dựng nhà ở và được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đến năm 1999, gia đình mời cán bộ địa chính đến đo đạc, cắm mốc để xây nhà. Tuy nhiên, hiện nay, khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kết quả đo đạc xác định căn nhà xây dựng không đúng vị trí ô đất quy hoạch được giao.

Cụ thể, một nửa căn nhà nằm trên thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận, còn một nửa nằm trên phần đất chưa sử dụng, ngoài phạm vi ô đất quy hoạch ban đầu.

Từ thực tế này, công dân băn khoăn cần thực hiện thủ tục gì để được cấp đổi giấy chứng nhận hoặc được cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích xây dựng ngoài ranh giới thửa đất.

Phần diện tích ngoài ranh giới thửa đất có thể được xem xét cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời nội dung trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo thông tin phản ánh, căn nhà được xây dựng năm 1999 có phần diện tích nằm ngoài ranh giới thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1998.

Bộ dẫn quy định tại khoản 6 Điều 135 Luật Đất đai 2024. Theo đó, trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất trên giấy chứng nhận đã cấp thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Ngoài quy định của Luật Đất đai, Chính phủ cũng đã hướng dẫn cụ thể. Khoản 2 Điều 24 Nghị định 101/2024 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với trường hợp thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.

Ngoài ra, Điều 15 Nghị định 49/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết 254/2025/QH15 đã giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.