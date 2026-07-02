Theo phản ánh của một công dân, ông nội của người này được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ ngày 3/3/1996.

Đến năm 2022, ông nội qua đời. Bà nội có nhu cầu cấp đổi sang sổ đỏ mới để thực hiện thủ tục tách thửa, tặng cho. Tuy nhiên, gia đình phát hiện tên của ông nội trên sổ đỏ bị ghi không đúng.

Để khắc phục sai sót, người dân mang giấy trích lục chứng tử của ông nội, bản photocopy chứng minh nhân dân, giấy tờ thuế và sổ hộ khẩu đến UBND xã đề nghị thực hiện thủ tục cải chính thông tin trên giấy chứng nhận, xác nhận hai tên ghi trên các giấy tờ là của cùng một người.

Theo phản ánh của người dân, cán bộ địa phương không tiếp nhận hồ sơ.

Từ thực tế trên, công dân đặt câu hỏi: Giấy tờ chứng minh sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đề nghị đính chính hoặc sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin trên giấy chứng nhận đã cấp cần phải nộp là các loại giấy tờ gì?

Một trong các trường hợp được đính chính giấy chứng nhận là khi "có sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đính chính". Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc áp dụng chính sách để xem xét, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương.

Do đó, không có cơ sở để trả lời cụ thể mà chỉ hướng dẫn theo nguyên tắc chung của pháp luật.

Bộ dẫn quy định tại khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024, trong đó nêu rõ một trong các trường hợp được đính chính giấy chứng nhận là khi "có sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đính chính".

Bên cạnh đó, Mục XIV, nội dung C, Phần V, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp.

Cụ thể, tại tiết c điểm 2 của Mục này quy định "giấy tờ chứng minh sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đề nghị đính chính hoặc sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin trên giấy chứng nhận đã cấp" được hiểu là các giấy tờ về nhân thân, bao gồm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác có thể hiện thông tin của người được cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, theo thông tin người dân cung cấp, người đứng tên trên giấy chứng nhận đã qua đời. Do đó, người có quyền và nghĩa vụ có liên quan cần thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất để xác định cụ thể người có quyền sử dụng đất, làm căn cứ cấp giấy chứng nhận cho người có quyền theo quy định.