Phát hiện người đàn ông nằm trên vỉa hè, có biểu hiện bất thường và không hợp tác khi được tiếp cận, lực lượng CSGT Hà Nội đã liên hệ xe cứu thương để đưa người này đến cơ sở y tế.

Ngày 29/10, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an xã Đan Phượng xác minh vụ việc người đàn ông nằm trên vỉa hè tại khu vực ngã tư Thương binh.

Khoảng 22h10 ngày 28/10, Đội CSGT đường bộ số 9 nhận tin báo của người dân về một người đàn ông có biểu hiện bất thường tại khu vực trên. Tổ công tác sau đó được cử đến kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông nằm trên vỉa hè, có biểu hiện không kiểm soát được hành vi và không hợp tác khi được tiếp cận.

Người đàn ông nằm tại vỉa hè khu vực ngã tư Thương binh. Ảnh: CACC

Khi lực lượng CSGT tiếp cận trợ giúp, người đàn ông đã bất hợp tác. Ảnh: CACC

Trước tình hình này, tổ công tác báo cáo chỉ huy đội, đồng thời liên hệ xe cứu thương để hỗ trợ đưa người đàn ông đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, người này không hợp tác.

Qua xác minh, người đàn ông được xác định là N.V.M. (sinh năm 1972, quê Phú Thọ), hiện làm bảo vệ tại Hà Nội. Lực lượng chức năng đã liên hệ gia đình để phối hợp giải quyết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.