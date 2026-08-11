Ngày 11/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người hành hung một cô gái giữa đường. Cũng trong clip này, hai người đàn ông liên tục đánh một nam thanh niên khác. Các nạn nhân không có khả năng chống đỡ, chỉ biết ôm đầu né tránh.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Trong lúc nhóm người hành hung các nạn nhân, một người đàn ông trung tuổi tiến đến can ngăn. Được can ngăn, một số người trong nhóm vẫn tỏ thái độ hung hãn, có biểu hiện tiếp tục lao vào các nạn nhân.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực giao giữa phố Bà Triệu giao và đường Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Anh Đ.T. (35 tuổi), một người chứng kiến, cho biết không thể chấp nhận cảnh một nhóm người cùng đánh một phụ nữ.

“Chưa biết ai đúng, ai sai nhưng hành hung người khác là vi phạm pháp luật. Tôi mong cơ quan công an sớm có biện pháp xử lý để đảm bảo an ninh, trật tự khu vực”, anh Đ.T. nhận định.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an phường Hà Đông xác nhận vụ việc và cho biết các nạn nhân chưa trình báo với công an. Lực lượng công an đang xác minh vụ việc, làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định.