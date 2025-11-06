Ca sĩ Tùng Dương giới thiệu sản phẩm âm nhạc đặc biệt The Voice - Timeless dưới định dạng đĩa than (vinyl). Đây là tuyển tập những tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam được thực hiện một cách trau chuốt, công phu như một món quà âm nhạc đầy ý nghĩa dành cho những khán giả đã yêu mến tiếng hát Tùng Dương từ hơn 20 năm qua.

Trong hành trình gần 2 thập kỷ ca hát, Tùng Dương luôn được nhắc đến như một nghệ sĩ không ngừng tìm tòi và đổi mới. Nhưng giữa dòng chảy công nghệ và trào lưu hiện đại, anh lại chọn quay về với âm thanh mộc mạc, tinh khiết của đĩa than - một thú chơi âm nhạc vừa xa xỉ, vừa đòi hỏi sự cầu toàn.

Nhạc sĩ Giáng Son cho biết muốn mang tin vui từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tận tay bằng khen huy chương Vàng cho tác phẩm "Khát vọng vươn mình" của Tùng Dương khi tham gia Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 tại TPHCM mới đây.

Làm đĩa than để tri ân, không để hoài cổ

Tùng Dương cho biết, dù các album trước đây như Human hay Multiverse cũng từng được phát hành ở định dạng đĩa than nhưng đó chỉ là một phiên bản chuyển đổi để phục vụ người hâm mộ. Với album mới The Voice - Timeless, anh và nhạc sĩ Hồng Kiên quyết định thực hiện một ấn phẩm được thu âm, xử lý và sản xuất riêng cho định dạng đĩa than.

"Làm đĩa than là một thú chơi tốn kém và công phu. Từ thiết bị, loa, đầu máy cho đến kỹ thuật thu - tất cả đều phải đạt độ chuẩn mực cao. Nhưng điều tôi hướng đến không phải sự phô trương đẳng cấp mà là cảm xúc nguyên bản, là cách để âm nhạc được tôn trọng và được nghe một cách trọn vẹn nhất", nam ca sĩ chia sẻ.

Theo anh, đĩa than là phương tiện giúp nghệ sĩ "chậm lại", để lắng nghe từng nhịp rung của tiếng hát, từng hơi thở của nhạc cụ - những yếu tố mà công nghệ số dễ làm phẳng đi.

Tùng Dương: Mục đích của tôi 1 năm sáng tạo - 1 năm tôn vinh.

Nói về hướng đi của mình, Tùng Dương cho rằng con đường nghệ thuật của anh luôn được dẫn dắt bởi hai yếu tố song song: sáng tạo và tôn vinh.

"Mỗi năm tôi đều đặt ra mục tiêu khác nhau, cứ 1 năm sáng tạo - 1 năm tôn vinh. Năm vừa qua, khi đất nước kỷ niệm A50, A80 tôi chọn hát nhiều ca khúc nhạc đỏ, ca khúc quê hương để tri ân các nhạc sĩ thế hệ trước. Năm sau có thể sẽ lại là một chặng mới, trẻ trung và thử nghiệm hơn", anh nói.

Tùng Dương khẳng định, dự án đĩa than này không phải để hoài cổ mà là cách anh bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã viết nên những tác phẩm bất hủ: "Tôi muốn tri ân và tôn vinh, chứ không phải sao chép hay làm mới để khoe kỹ thuật. Với tôi, hát nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Phú Quang… là để gửi lại một lời cảm ơn".

Bạn bè chúc mừng ca sĩ Tùng Dương.

Liệu nam ca sĩ có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các dự án âm nhạc sắp tới?, với câu hỏi này Tùng Dương khẳng định không phản đối công nghệ nhưng không chấp nhận để AI thay thế cảm xúc con người.

"Tôi từng kết hợp yếu tố điện tử trong Li ti hay Human - Multiverse từ cách đây hơn 10 năm. Tôi luôn đón nhận công nghệ, nhưng chỉ ở vai trò hỗ trợ, chứ không phải thay thế. Âm nhạc phải xuất phát từ trái tim, từ chất xám thật của con người", anh nhấn mạnh.

Theo Tùng Dương, việc để AI sáng tác hay hát thay nghệ sĩ có thể tạo nên sự hoàn hảo về kỹ thuật nhưng lại đánh mất linh hồn của âm nhạc.

"Khi tất cả đều hoàn hảo, vô cảm thì nghệ thuật còn gì để rung động nữa? Tôi chỉ muốn khán giả nghe thấy tiếng hát thật, cảm xúc thật", Tùng Dương nói.

Trước nhận xét rằng anh đang dần trở nên hiền và gần gũi hơn so với hình ảnh quái tính, gai góc thuở đầu, Tùng Dương cười: "Thực ra, tôi không cố thay đổi để khác đi mà chỉ là mỗi giai đoạn, tôi muốn thể hiện những mặt khác nhau trong con người mình. Thể loại nhạc không quan trọng - quan trọng là mình hát bằng tất cả tâm hồn và khai thác đến tận cùng tinh thần của nó".

Nhạc sĩ Hồng Kiên.

Là người đồng hành cùng Tùng Dương trong sản phẩm mới, nhạc sĩ Hồng Kiền tiết lộ trong 6 tháng trời làm đĩa nghe liên tục nhưng bây giờ nghe lại vẫn thấy ''tươi mới và có chiều sâu''. Là một người sản xuất, tôi rất vinh dự và tự hào về điều đó.

''Lần làm đĩa này với Tùng Dương, tôi có kỷ niệm rất lớn. Đầu tiên là tôi làm rất mất công, bản phối dày, dàn dây đông lắm, cao trào cảm xúc rất lớn. Tùng Dương thì bận, sắp xếp thời gian thu được rất khó. Mỗi lần thu xong, chúng tôi lại ngồi nghe, như chiêm nghiệm cuộc đời vậy.

Riêng bài Ru ta ngậm ngùi, tính tôi thích những gì mạnh mẽ, cao trào nên bản phối đầu tiên mang màu sắc đó nhưng đến phòng thu lúc nghe xong, Tùng Dương giãy nảy lên bảo: “Anh phối thế không được” và đòi làm bản phối nhẹ hơn. Lần thứ 2 tôi làm bản phối trung trung nhưng vẫn dày, tôi thích và tự hào nhưng Tùng Dương nghe xong lại làm loạn lên.

Lần thứ 3 tôi bực quá làm một bản rất thưa, tinh túy nhất có thể ngay lập tức, Tùng Dương hài lòng cười tươi. Trong quá trình làm nghệ thuật, chúng tôi hiểu nhau nhưng có những cái vẫn cần tranh cãi, kể cả quyết liệt vì muốn đưa những cái tinh túy nhất vào và quan trọng hơn là phù hợp với định dạng âm nhạc nhất. Mục đích cao nhất là có được âm thanh mà theo giới nghiên cứu gọi là âm thanh vũ trụ, hay nhất của sản phẩm này''.

Cũng theo nhạc sĩ Hồng Kiên quá trình làm đĩa này, Tùng Dương hy sinh mà cũng dùng nhiều thủ pháp vì thu “live” mà lệch đi một chút là lại phải thu lại, rất mất công. ''Việc đứng một chỗ hát, không nhún nhảy không phải chuyện dễ. Tôi nói với Tùng Dương, thật ra hai anh em quen nhau lâu rồi có những dự án nhạc trẻ, làm nhạc nhanh “show up” thì không bao giờ gọi đến tôi mà cái gì khó, không ai nhận, xương xẩu thì nhớ tới. Chắc cậu ấy muốn thử thách tôi về trình độ, hiểu biết''.