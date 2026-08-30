4 anh tài chia tay chương trình, khán giả tiếc nuối

Sau Công diễn 3, Phùng Minh Cương, Neko Lê, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và MC Đại Nghĩa phải rời chương trình. Đây là số lượng người bị loại nhiều nhất trong một công diễn tính đến thời điểm hiện tại. Theo thể lệ, 4 Nhà còn lại - Nguyên Tố, Quý Tử, Hợp Lực và Mỹ Mãn - chỉ được chọn bảo vệ 2 trong 3 người có điểm hỏa lực thấp nhất, khiến quá trình lựa chọn trở thành một trong những phần đấu tranh nội tâm căng thẳng.

4 anh tài bị loại ở tập 9.

Trước khi rời cuộc chơi, Nguyễn Văn Chung chia sẻ không hối hận khi tham gia chương trình, bởi anh đã học hỏi nhiều kỹ năng mới từ rap, đu dây đến múa phượng, thổi sáo và quan trọng nhất là tình cảm gắn kết với đồng đội. Đại Nghĩa dành lời động viên cho Hà An Huy - thủ lĩnh Nhà Hợp Lực. Sự ra đi của cả 2 khiến nhiều đồng đội xúc động, trong đó Huỳnh Lập khóc nức nở.

Ngay sau khi tập 9 lên sóng, mạng xã hội tràn ngập bình luận tiếc nuối dành cho Nguyễn Văn, Đại Nghĩa. Nhiều bình luận nhắc đến một phần trình diễn solo của Nguyễn Văn Chung được đánh giá là ấn tượng nhất từ đầu chương trình.

Huỳnh Lập khóc nức nở khi Đại Nghĩa bị loại.

Với Đại Nghĩa, nhiều người tiếc nuối vì anh dừng chân ngay trước thềm công diễn chủ đề văn hóa - nội dung được cho là phù hợp thế mạnh của anh. Dù vậy, phần lớn khán giả đều gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại cả 2 tại đêm concert sắp tới.

Huỳnh Lập buồn khi Đại Nghĩa bị loại:

Nhà Bềnh Bồng, Nhà Rực Rỡ dẫn đầu, It's Charles giành ngôi Chiến tướng

Ở phần thi đấu, Nhà Bềnh Bồng và Nhà Rực Rỡ tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi cùng dẫn đầu bảng xếp hạng, đồng nghĩa các thành viên 2 nhà này được an toàn qua vòng loại. Một điểm nhấn khác của công diễn là việc It's Charles xuất sắc trở thành Chiến tướng, theo bình chọn của chính các anh tài, ghi nhận cho hành trình âm thầm hỗ trợ đồng đội phía sau sân khấu.

4 tiết mục của các nhà biểu diễn trong tập 9: Những tháng năm ấy, Chiến, Buồn thì cứ khóc đi và Khắp chốn thiên hà.

Ở vòng thi kết hợp, liên minh It's Charles, Will và K.O trình diễn Buồn thì cứ khóc đi, đạt 2.530 điểm bình chọn. Liên minh Tùng Mint, Hoàng Tôn và Đông Hùng với Xuân thì giành 2.580 điểm, nhỉnh hơn 50 điểm. Đây cũng là tiết mục để lại nhiều cảm xúc khi Tùng Mint lần đầu thử sức vocal - vốn không phải sở trường của anh và rưng rưng gọi đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong 17 năm làm nghề, gửi lời cảm ơn Đông Hùng, Hoàng Tôn vì đã đồng hành.

Đông Hùng.

3 tiết mục còn lại của vòng truy kích cũng mang nhiều màu sắc. Nhà Hợp Lực đưa khán giả về thập niên 90 với Những năm tháng ấy, có sự góp mặt đặc biệt của con gái ca sĩ Thái VG. Nhà Rực Rỡ chọn hip-hop làm thử thách, trong đó Hoàng Dũng - gây bất ngờ khi rap, còn Thanh Duy tham gia sáng tác giai điệu trong tiết mục Chiến. Nhà Mỹ Mãn hóa thân các vị thần thần thoại qua ca khúc Khắp chốn thiên hà, lời do OSAD chấp bút được nhiều khán giả đánh giá là tiết mục bắt tai nhất công diễn.

Tiết mục "Xuân thì":

Ảnh, video: NSX