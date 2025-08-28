Đây là hoạt động mở đầu chuỗi triển lãm sách trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Cuốn sách "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an".

Cuốn sách Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an do Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo biên soạn, tái hiện hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong suốt chặng đường cách mạng, đặc biệt trong thời bình. Tác phẩm tập hợp nhiều tư liệu, câu chuyện, hình ảnh xúc động về những đóng góp của lực lượng công an - từ vùng sâu, vùng xa đến các tuyến đầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt trong đại dịch Covid-19.

Tác phẩm là lời tri ân, ghi nhận sự hy sinh không quản hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, giữ bình yên cuộc sống, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Tác phẩm "Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử".

Cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm chủ biên, là công trình nghiên cứu lý luận, thực tiễn nhằm phân tích, làm rõ những quyết sách quan trọng mà Đảng đã ban hành qua 13 kỳ Đại hội.

Ấn phẩm không chỉ hệ thống hóa thành tựu, bài học kinh nghiệm trong gần một thế kỷ Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam mà còn hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, góp phần củng cố niềm tin, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh: "Cuốn sách Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an thể hiện sinh động mối quan hệ máu thịt giữa công an và nhân dân; còn Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử góp phần ôn lại truyền thống quý báu, định hướng cho sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới".