Hậu vệ Kyle Colonna của Thể Công Viettel sau khi nhập tịch lấy tên tiếng Việt là Lương Chí Khải. Từ thời điểm này, anh tham dự V-League 2026/27 với tư cách nội binh. Việc nhập tịch thành công cũng mở ra cơ hội để trung vệ Việt kiều Mỹ khoác áo tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 sắp tới.

Kyle Colonna sinh ngày 2/8/1999 tại Danville, California, Mỹ, có cha là người Mỹ và mẹ là người Việt gốc Hoa. Vị trí sở trường của Colonna là trung vệ, thuận chân phải. Trước khi về Việt Nam chơi bóng trong màu áo Hà Nội FC vào tháng 8/2024, cầu thủ 27 tuổi từng đầu quân cho San Francisco Glens, New Mexico United. Tháng 7/2025, Kyle Colonna gia nhập Thể Công Viettel.

Kyle Colonna sẵn sàng lên tuyển Việt Nam.

Trung vệ Việt kiều sở hữu chiều cao 1m88, được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 250.000 euro. Mùa giải này, Colonna đá chính trong cả 2 trận ở vòng 1 và 2 V-League, ghi được 1 bàn thắng.

Mùa trước, Kyle Colonna đá chính hơn 20 trận cho đội bóng áo lính. Ngoài 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, năng lực phòng ngự của trung vệ cao 1m88 được các chuyên gia đánh giá nổi bật, với trung bình 10,8 lần thu hồi bóng/trận; 1,8 lần giải nguy/trận; 6,5 lần tranh chấp và 2,4 lần không chiến trung bình ở một trận đấu.

Với những gì đã thể hiện, cùng khát khao khoác áo ĐTQG Việt Nam, Kyle Colonna đang đứng trước cơ hội rất lớn được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển.