Trước ngày lên đường đi Nhật Bản tham dự Asiad 20, danh sách U23 Việt Nam có sự thay đổi. Theo đó, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của CLB SLNA được triệu tập thay thế thủ môn Phạm Đình Hải. Thủ thành Hà Nội FC được tạo điều kiện ở lại phục vụ CLB chủ quản trong giai đoạn thi đấu Cúp Quốc gia (do thủ môn số 2 của CLB bị chấn thương nên không đủ nhân sự ở vị trí trấn giữ khung thành).

Bảo Ngọc là gương mặt quen thuộc tại các đội tuyển trẻ Việt Nam. Thủ môn của SLNA từng được triệu tập và bắt chính cho U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á, đồng thời liên tục góp mặt trong danh sách các đội tuyển trẻ ở các cấp độ U19 và U20 Việt Nam.

Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc được triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Việc được bổ sung vào U23 Việt Nam tham dự Asiad 2026 là bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển của thủ thành trẻ này, đồng thời tạo cơ hội để Bảo Ngọc tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Cũng liên quan tới vấn đề lực lượng, tiền đạo trẻ Nguyễn Công Phương rút lui phút chót do gặp vấn đề chấn thương. Tiền đạo Hoàng Quang Dũng của Huế là người được triệu tập thay thế.

Việc Công Phương lỡ hẹn với Asiad 2026 là điều đáng tiếc đối với cá nhân cầu thủ này, đồng thời cũng là tổn thất không nhỏ đối với U23 Việt Nam. Công Phương được đánh giá là một trong những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở các cấp độ đội tuyển trẻ và được kỳ vọng đóng góp cho đội tuyển tại sân chơi châu lục.

Quang Dũng (14) được triệu tập thay cho Công Phương. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam hội quân ngày 12/9, sau đó 1 ngày lên đường sang Nhật Bản chuẩn bị cho Asiad 2026. Sự góp mặt của Nguyễn Bảo Ngọc giúp Ban huấn luyện có thêm phương án nhân sự ở vị trí thủ môn, đồng thời trao cơ hội cho một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng thử sức tại sân chơi cấp châu lục.

Tại Asiad 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, đội tuyển sẽ lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.