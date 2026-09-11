Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam di chuyển tới Nhật Bản chuẩn bị cho chiến dịch Asiad 20. Từ sân bay quốc tế Thượng Hải Pudong, chuyến bay của ĐT nữ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nagoya lúc 16h00 giờ địa phương. Sau đó toàn đội về khách sạn Kakegawa Grand, tỉnh Shizuoka.

Tuyển nữ Việt Nam có mặt tại Nhật Bản. Ảnh: VFF

Dù phải trải qua hành trình di chuyển tương đối dài, tinh thần của các thành viên tuyển nữ Việt Nam vẫn rất tích cực. Các cầu thủ thể hiện sự quyết tâm và tập trung cao độ, sẵn sàng bước vào những thử thách tại Asiad 2026.

Trước khi tới Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam có 2 trận đấu giao hữu tại Trung Quốc, với kết quả thắng 1-0 trước CLB nữ Jiangsu và nhận thất bại 0-3 trước tuyển nữ Trung Quốc. Những trận đấu này giúp ban huấn luyện kiểm tra lực lượng, rà soát chiến thuật và tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào giải đấu.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc quyết tâm cao trước Asiad. Ảnh: VFF

Tại Asiad, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 14/9, trước khi lần lượt đối đầu Nhật Bản (17/9) và Thái Lan (21/9).