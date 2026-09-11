Ngày 11/9, các bác sĩ CLB Thể Công Viettel đưa cầu thủ Doãn Ngọc Tân đến bệnh viện kiểm tra chấn thương. Kết quả, tiền vệ sinh năm 1994 bị đụng dập phù nề tuỷ đầu dưới xương mác, đứt dây chằng mác sên. Với chấn thương này, Doãn Ngọc Tân dự kiến nghỉ thi đấu 3-4 tuần.

Trước đó, trong trận Thể Công Viettel vs CAHN tại vòng 2 LPBank V-League 2026/27, phút 68, Đoàn Văn Hậu đạp vào cổ chân Doãn Ngọc Tân trong tình huống tranh chấp. Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài Ngô Duy Lân quyết định hủy thẻ vàng và thay bằng tấm thẻ đỏ đối với Đoàn Văn Hậu.

Văn Hậu nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân. Ảnh: S.N

Đây là trận đấu đầu tiên của Doãn Ngọc Tân trong màu áo CLB Thể Công Viettel. Việc anh dính chấn thương nặng là điều rất đáng tiếc, bởi cựu cầu thủ Thanh Hóa đang bắt nhịp rất nhanh với đội bóng mới và có cơ hội được trở lại tuyển Việt Nam.

Với thời gian nghỉ 3-4 tuần, Doãn Ngọc Tân cũng không thể thi đấu cho Thể Công Viettel tại Cúp C2 châu Á 2026/27.

HLV Popov cho biết: "Tôi lo về chấn thương của Doãn Ngọc Tân. Sắp tới Thể Công Viettel có trận đấu quan trọng ở Cúp C2 châu Á. Tình hình Ngọc Tân rất tệ. Cậu ấy xứng đáng được chơi ở Cúp C2 châu Á. Đây là bóng đá và chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ".

Về phần mình, Ngọc Tân cho biết sau khi Văn Hậu vào bóng nguy hiểm, cầu thủ CAHN đã xin lỗi và nói rằng mình không cố ý.

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