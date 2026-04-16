Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phan Đình Quân (SN 1974, ở phường Tương Mai) và Uông Thị Hoa (SN 1978, ở xã Ô Diên) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm tháng 11/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại. Vụ án xảy ra tại Công ty Phú Minh Vina do Lê Văn Quang (SN 1980) làm tổng giám đốc.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Quang để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn và Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Giai đoạn tiến hành tố tụng vụ án này, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của bà H.T.K.D. (vợ của ông Quang). Trong đơn, bà D. nhắc đến việc bị cáo Hoa và Quân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng thông qua việc hứa xin cho chồng bà được tại ngoại.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Kết quả điều tra cho thấy, sau khi ông Quang bị bắt tạm giam, bà D. đã nhờ Hoa giúp “chạy” cho chồng được tại ngoại.

Khi đó, Hoa giới thiệu có bạn là Quân, cán bộ Chi cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, có thể giúp được.

Khi gặp mặt, Quân nói việc xin tại ngoại cho ông Quang rất khó, tốn kém và đề nghị bà D. ứng một khoản tiền để giải quyết công việc. Bà D. đồng ý chi tiền.

Sáng ngày 18/3/2025, tại cổng Trại tạm giam số 1- Công an TP Hà Nội, bà D. có mặt, mang theo 5 tỷ đồng. Bà D. đã đưa túi đựng 5 tỷ đồng, để trên xe ô tô hiệu Lexus 570 của Hoa. Số tiền này sau đó bị cáo Hoa đưa cho Quân.

Đến ngày 30/3/2025, Quân nói với bà D. rằng chi phí để giúp ông Quang tại ngoại cần thêm 600.000 USD vì phải nhờ một nhóm người can thiệp. Do thấy số tiền quá lớn nên bà D. không đồng ý và đề nghị Quân trả lại số tiền đã cầm trước đó.

Khi đó Quân trình bày rằng số tiền đã được chi cho một số người nên chưa thể thu hồi.

Sau nhiều lần liên lạc nhưng bị cáo Quân không phản hồi, bà D. đã làm đơn tố cáo Quân gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định Quân sau khi nhận 5 tỷ đồng từ Hoa thì có tìm hiểu một số quan hệ để xin tại ngoại cho ông Quang nhưng không được và đã giữ lại số tiền.

Đến ngày 14/6/2025, Quân nhờ người mang đến nhà bà D. trả lại 150.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng). Sau khi bị bắt để điều tra, cả Hoa và Quân đều bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội.

Hôm nay, trong quá trình thẩm vấn, HĐXX nhận thấy có một số tình tiết không thể làm rõ tại tòa nên quyết định hoãn phiên xét xử để làm rõ.