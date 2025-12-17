Ngày 17/12, phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số tỉnh, thành liên quan tiếp tục với phần tranh luận.

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) xin lỗi ngành tòa án, bày tỏ sự ân hận khi sau nhiều năm công tác trong ngành tòa án, vì phạm sai lầm, cuối cùng lại phải đứng trước tòa với tư cách bị cáo. Ông Hoàng xin hưởng án tù treo để sớm được trở về với gia đình và thừa nhận: "Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời bị cáo".

Bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) trong lời nói sau cùng của mình cũng bày tỏ sự ân hận vì sau 20 năm phấn đấu làm chánh án, cuối cùng mọi thứ đã "đổ sông, đổ bể hết"…

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Quan điểm đối đáp của đại diện VKS

Trong vụ án này, ông Phạm Việt Cường bị xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua người môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Cẩn (nguyên Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nguyên thư ký Phó Chánh án TAND tối cao) bị xác định môi giới hối lộ 1,5 tỷ đồng để nhờ kháng nghị giám đốc thẩm hủy Quyết định giám đốc thẩm số 15/2023/KDTM-PT ngày 16/11/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, hủy Bản án phúc thẩm số 08/2022/KDTM-PT ngày 30/11/2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa, Bản án sơ thẩm số 02/2022/KDTM-PT ngày 16/3/2022 của TAND thành phố Nha Trang (cũ) và hoãn thi hành án đối với vụ án kinh doanh thương mại liên quan đến Công ty K-Homes. Nguyễn Huy Cẩn đã nhận 1,3 tỷ đồng, tuy nhiên bị cáo chưa giúp được Công ty K-Homes.

Bào chữa cho ông Cường và ông Cẩn, các luật sư đưa ra quan điểm cho rằng, hai cựu phó chánh án phạm tội chưa đạt. Theo các luật sư, khi ông Cẩn đang trả lại 1,3 tỷ đồng tiền “chạy án” thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Trong khi đó, ông Cường cũng trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ ở 2 vụ án khi không thực hiện được theo yêu cầu của họ.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Theo quan điểm đối đáp của đại diện VKS, khi các bị cáo nhận tiền thì hành vi phạm tội đã hoàn thành, đây là tội danh có cấu thành hình thức, không có chuyện phạm tội chưa đạt.

Liên quan đến vụ án, ông Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 220 triệu đồng trong 2 vụ án.

Trong đó, ông Hoàng đã nhận hối lộ 140 triệu đồng để xét xử giảm hình phạt tù cho bị cáo theo Bản án hình sự phúc thẩm số 214/2024/HS-PT ngày 21/5/2024 và nhận hối lộ 80 triệu đồng để ban hành Quyết định giám đốc thẩm số 10/2024/DS-GĐT ngày 27/1/2024 đều của TAND cấp cao tại Đà Nẵng theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Tại tòa, ông Hoàng không thừa nhận việc cầm 80 triệu đồng tiền hối lộ do người môi giới là bà Nguyễn Thị Nga (cựu Phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) đưa cho.

Tranh luận về nội dung trên, đại diện VKS trích dẫn nội dung tin nhắn Zalo từ điện thoại của bà Nga gửi cho ông Hoàng cho thấy có một số nội dung trao đổi về việc “chạy án”. Trong đó thể hiện việc ông Hoàng đã xem tin nhắn của bà Nga gửi và có tương tác thả tim 4 lần. Theo đại diện VKS, đây là chứng cứ khách quan, thể hiện bị cáo Hoàng đã nhận được tin nhắn, đã xem và thả tương tác.

Theo đại diện VKS, với bằng chứng trên và các tài liệu chứng cứ khác, đủ cơ sở kết luận, bị cáo Hoàng đã nhận 80 triệu đồng từ bị cáo Nga để xét xử giám đốc thẩm theo đúng yêu cầu và mong muốn của đương sự. Cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tòa nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào chiều ngày 24/12.