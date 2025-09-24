Ngăn cháy xe điện là một trong những thách thức lớn nhất của ngành ô tô trong chuyển đổi xanh. Đám cháy từ pin rất khó dập tắt buộc các kỹ sư phải tìm giải pháp mới để nâng cao an toàn cho người dùng xe điện khi có sự cố cháy xảy ra.

Mới đây, hôm 19/9, Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và sửa chữa ô tô Trung Quốc đã có buổi trình diễn một giải pháp mới để ngăn cháy xe điện, đó là phóng pin trong tình huống khẩn cấp. Cụ thể, một chiếc xe SUV có thiết kế giống mẫu Chery iCar 03T được sử dụng thử nghiệm. Khi xe bắt đầu bốc khói, chỉ trong chưa đầy 1 giây, toàn bộ bộ pin nặng hàng trăm kg đã tự động bay ra khỏi gầm xe, văng xa vài mét ngay giữa đường. Sau đó, các nhân viên nhanh chóng chạy đến phủ chăn chuyên dụng lên xe để dập lửa.

Ý tưởng này được quảng bá như một giải pháp an toàn dành cho xe điện trong trường hợp xe có nguy cơ cháy. Nguyên lý hoạt động tương tự như cơ chế kích hoạt túi khí khi xe xảy ra va chạm. Cảm biến trong xe phát hiện sự cố bất thường về nhiệt, pin sẽ lập tức được giải phóng thoát ra ngoài, tránh nguy cơ cháy nổ pin và đảm bảo an toàn tính mạng cho người ngồi trong xe.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại coi đây là một giải pháp tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Thay vì giải quyết tận gốc vấn đề an toàn pin, việc “ném” cả cục pin ra giữa dòng giao thông chẳng khác nào chuyển hiểm họa từ người trong xe sang những người vô can bên ngoài. Một khối pin xe điện có thể nặng tới nửa tấn, nếu bay thẳng vào xe khác hoặc người đi bộ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Hơn nữa, trong các tai nạn nghiêm trọng, cấu trúc khung xe thường bị biến dạng, khiến cho hệ thống phóng pin có thể kẹt cứng, không hoạt động như thiết kế. Khi đó, không những ngọn lửa không được ngăn chặn, mà hành khách bên trong cũng sẽ gặp thêm nguy hiểm từ chính cơ chế này.

Mẫu xe thử nghiệm có ngoại hình khá giống với Chery iCar 03T nhưng hãng xe này đã phủ nhận điều này. Ảnh: Guangcai Auto

Do đó, giới chuyên môn cho rằng ý tưởng “bắn pin” này khó có khả năng trở thành giải pháp thực tế trong ngăn ngừa cháy xe điện. Đây chỉ là một màn trình diễn gây chú ý của nhóm nghiên cứu hơn là một bước tiến về công nghệ phòng chống cháy nổ xe điện như lời quảng bá.

Đáng chú ý, ngay khi video về cuộc trình diễn trên được lan truyền trên mạng gây tranh cãi, Tập đoàn Chery đã lập tức phủ nhận có liên quan đến thử nghiệm và cho biết chiếc xe trong video chỉ được sử dụng làm phương tiện trình diễn chứ hãng không phát triển công nghệ này. Tương tự, Joyson Group – tập đoàn chuyên cung cấp linh kiện ô tô, từng được cho là tham gia – cũng khẳng định họ không dính dáng gì cuộc thử nghiệm này.

