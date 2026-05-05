2h ngày 6/5, sân Emirates:

Thắng, hòa hay thậm chí thua sát nút đều là những kết quả chấp nhận được đối với Arsenal tại Wanda Metropolitano tuần trước. Bởi vậy, hòa 1-1 là kết quả tốt, dù vẫn cảm nhận rõ sự thất vọng của dàn sao Arsenal khi kết thúc trận đấu.

Viktor Gyokeres và Julian Alvarez đều cho thấy sự chính xác trên chấm 11m, nhưng HLV Mikel Arteta có lý do để tức giận, khi Pháo thủ bị từ chối quả phạt đền thứ hai.

Arsenal có lợi thế đá lượt về trên sân nhà - Ảnh: Uefa

Dẫu sao, tránh được thất bại trên sân khách ở lượt đi bán kết Champions League, Arsenal thiết lập kỷ lục mới của CLB về chuỗi trận bất bại dài nhất tại Champions League (14 trận).

Trở lại thánh địa Emirates, chuẩn bị kỹ lưỡng và nhận sự ủng hộ của hàng vạn khán giả nhà, Arsenal hy vọng giành lấy tấm vé chung kết sau tròn hai thập kỷ.

Chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Fulham cuối tuần qua như tiếp thêm liều doping tinh thần cho các Pháo thủ, qua đó nới rộng khoảng cách với Man City trên BXH Ngoại hạng Anh.

Chạm trán đội bóng Tây Ban Nha ở Emirates chưa bao giờ là vấn đề với The Gunners, bởi họ chỉ thua duy nhất 1/15 trận gần nhất trước các đối thủ từ La Liga.

Tại vòng bảng, cũng chính trên sân đấu này sáu tháng trước, Arsenal đã vùi dập Atletico Madrid 4 bàn không gỡ, nhờ sự tỏa sáng của Gyokeres.

Đội bóng của HLV Diego Simeone không còn nhiều mục tiêu ở giải quốc nội, bởi đã chắc suất tốp 4 La Liga và vừa thua Real Sociedad tại chung kết Copa del Rey.

Atletico đã thi đấu với đội hình hai khi gặp Valencia mà vẫn giành chiến thắng 2-0, tạo đà tâm lý thoải mái trước chuyến hành quân sang London.

Gyokeres có duyên với mành lưới Atletico - Ảnh: AFC

Los Rojiblancos tìm lại cảm giác chiến thắng đúng lúc, sau chuỗi trận đáng thất vọng giai đoạn mùa xuân, phải nhận tới 7/8 trận thua từ ngày 18/3 đến 22/4.

Tuy thế, với hàng phòng ngự yếu kém mỗi khi hành quân xa, để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 7/10 chuyến làm khách gần nhất của Atletico, Gyokeres và các đồng đội có thể đưa Pháo thủ vào chung kết Champions League.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Arsenal: Mikel Merino và Timber chấn thương. Khả năng ra sân của Martin Odegaard và Kai Havertz còn bỏ ngỏ.

Atletico Madrid: Jose Gimenez, Pablo Barrios và Nico Gonzalez vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann.