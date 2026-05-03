Arsenal khác khi có Saka

Có một Arsenal không có Bukayo Saka và một Arsenal hoàn toàn khác khi có anh trong đội hình. Rõ ràng là một đội bóng tốt hơn rất nhiều.

Từ lâu, tuyển thủ Anh đã không còn là tài năng trẻ của đội bóng London, mà trở thành thủ lĩnh thực thụ. Khi có Saka, đội bóng của Mikel Arteta giành chiến thắng, thắng đậm và thậm chí chơi thứ bóng đá hấp dẫn.

Với Saka, Arsenal là một đội bóng vừa biết thắng vừa biết thuyết phục bằng lối chơi – điều đã bị lãng quên suốt nhiều tuần qua.

Chỉ cần 45 phút của số 7, cùng cú đúp của Gyokeres, là đủ để “Pháo thủ” hạ gục Fulham 3-0 trong trận derby London ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, và kích hoạt chế độ Champions League.

Câu hỏi đặt ra cho HLV Diego Simeone từ nay đến thứ Ba tới là làm thế nào để ngăn chặn Saka, khi Atletico sẽ hành quân đến Emirates trong trận lượt về bán kết Champions League.

Arsenal bước vào trận đấu đó với Saka đã lấy lại cảm giác thi đấu, Gyokeres đang vào phom, Martin Zubimendi được nghỉ ngơi và Odegaard vẫn còn trong diện dưỡng thương.

Đồng thời, thầy trò Arteta cũng có sự tự tin khi khoảng cách trên bảng xếp hạng Premier League với Man City tạm thời đã là 6 điểm, trong khi chờ đợi thầy trò Pep Guardiola đấu Everton (2h00 ngày 5/5; họ cũng còn trận đá bù gặp Crystal Palace).

Chức vô địch giải quốc nội lại đang rất gần với “Pháo thủ”. Ít nhất là sân Emirates đang tin tưởng vào điều đó, sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

Không khí trước trận không quá sôi động ở Bắc London, ít nhất không giống một trận đấu có thể định đoạt phần lớn mùa giải Premier League.

Nhưng Emirates nhanh chóng bùng nổ nhờ ngôi sao của họ. Không có cầu thủ nào khác biệt và mang tính quyết định như Saka trong đội hình của Mikel Arteta.

Trong 45 phút đầu gần như hoàn hảo, Saka đã chứng minh điều đó. Và điều đáng tiếc duy nhất với Arsenal là họ chỉ dẫn 3-0 khi bước vào giờ nghỉ.

Sự kết hợp Saka – Gyokeres

Không có Zubimendi và Odegaard, Saka – người đá chính lần đầu kể từ chung kết Carabao Cup ngày 22/3, thua Man City – đã “giải quyết” trận đấu trước Fulham.

Đồng hành cùng anh là Viktor Gyokeres, người đã ghi hơn 20 bàn trong mùa giải đầu tiên cho CLB (21), trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Alexis Sanchez mùa 2014/15 làm được điều đó.

Saka rời sân với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Ở bàn mở tỷ số 1-0, ngay phút thứ 9, anh loại bỏ Raul Jimenez, khiến đối thủ “đứng hình” rồi kiến tạo cho Gyokeres ghi bàn.

Đó chỉ là một trong rất nhiều tình huống Arsenal tạo ra trong hiệp 1 – thời điểm họ chơi thứ bóng đá tấn công ấn tượng nhất từ lâu. Arsenal khi ấy là một cỗ máy tạo cơ hội thực thụ.

Trossard và Eze cũng có cơ hội. Riccardo Calafiori từng đưa bóng vào lưới sau gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng niềm vui của hậu vệ người Italia bị từ chối vì việt vị.

Sau đó, Saka tự mình nhân đôi cách biệt ở phút 40. Anh phối hợp với đồng đội người Thụy Điển, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm đơn giản bằng chân trái vào góc gần, ghi bàn thứ 10 mùa này. Đây cũng là bàn đầu tiên của anh sau hai tháng.

Trong khi Emirates chìm trong niềm vui, ở những phút bù giờ, Gyokeres lại tiếp tục hành động “đeo mặt nạ” ăn mừng sau một pha đánh đầu đẹp mắt từ đường tạt chính xác của Trossard.

Sau khi Saka được rút ra nghỉ để chuẩn bị cho trận gặp Atletico Madrid, Arsenal giảm nhịp độ tấn công. Dù vậy, họ vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Chỉ có thủ môn Leno và xà ngang sau cú đánh đầu của Calafiori từ phạt góc mới ngăn “Pháo thủ” ghi thêm bàn thắng.

Đây là yếu tố quan trọng bởi cuộc đua vô địch Premier League có thể được quyết định bằng hiệu số bàn thắng nếu Arsenal và Man City bằng điểm.

Hiện tại, Arsenal đang có hiệu số +41, còn Man City là +37. Có nghĩa là 1 bàn cũng có thể tạo nên khác biệt.