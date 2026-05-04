Chuyện tiền đạo trị giá 55 tiệu bảng "nổ súng" đều đặn trên sân cỏ kể từ ngày quay lại với vợ Ines Aguiar chẳng phải sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Gyokeres chia tay nữ diễn viên Bồ Đào Nha ngay trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Sporting sang Arsenal, nhưng giờ họ đã tái hợp.

Gyokeres vừa lập cú đúp vào lưới Fulham - Ảnh: Premier League

Ines Aguiar xuất hiện trên khán đài Emirates cuối tuần qua và lập tức đăng tải hình ảnh chia vui cùng Gyokeres, khi chân sút 27 tuổi lập cú đúp vào lưới Fulham.

Trận thắng cực kỳ quan trọng giúp Arsenal gia tăng khoảng cách với Man City trên BXH lên thành 6 điểm, dù Pháo thủ chơi nhiều hơn hai trận.

Cựu chân sút Coventry từng phải hứng chịu không ít lời chỉ trích và chế giễu trong những ngày đầu khoác áo The Gunners. Đến hiện tại, con số 21 bàn thắng ghi được thực sự đáng nể.

Viktor Gyokeres là cầu thủ Arsenal ghi hơn 20 bàn trên mọi đấu trường trong mùa giải đầu tiên tại CLB, kể từ lúc Alexis Sanchez làm được điều đó mùa 2014/15.

Cho dù chưa duy trì được sự ổn định, nhưng Gyokeres dần biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng, khi đội bóng cần anh nhất.

Tiền đạo người Thụy Điển đã "nối lại tình xưa" với Ines Aguiar

Màn trình diễn trước Atletico Madrid và Fulham của Gyokeres khiến đồng đội Calafiori phải thốt lên: "Tôi rất thích anh ấy. Gyokeres làm thay đổi toàn bộ trận đấu mỗi khi ra sân".

Tháng Ba quả thực quá quan trọng đối với Gyokeres. Anh ghi bàn mở tỷ số phút 89 trước Everton, góp công lớn đem về ba điểm cho Pháo thủ.

Cũng trong tháng này, chân sút 27 tuổi thi đấu xuất sắc cùng tuyển Thụy Điển giành vé tham dự VCK World Cup 2026.

Viktor Gyokeres lập hat-trick vào lưới Ukraine. Vào chung kết play-off, anh tiếp tục khai hỏa phút 88, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính của Thụy Điển trước Ba Lan.

Sự tự tin của Gyokeres tăng lên đáng kể. Anh hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với 26 pha lập công, tương đương với thành tích Thierry Henry trong mùa đầu tiên khoác áo Arsenal.