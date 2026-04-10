Tờ The Athletic cho hay, tương lai của HLV Arne Slot tại Liverpool bấp bênh hơn bao giờ, với những trận thua liên tiến trên mọi đấu trường. Cụ thể, sau khi phơi áo trước Brighton ở Ngoại hạng Anh, ‘Quỷ đỏ’ vùng Merseyside để thua trắng 0-4 Man City tại tứ kết FA Cup.

Thầy trò Slot cũng ngã đau tại đấu trường Champions League, để thua 0-2 PSG trong trận tứ kết lượt đi, khiến bị thất thế trong cuộc tái đấu diễn ra vào tuần sau.

HLV Arne Slot gặp nhiều áp lực trong năm thứ 2 dẫn dắt Liverpool sau mùa đầu tạo dấu ấn giành ngay chức vô địch Premier League. Ảnh: X Anfield Edition

Theo nguồn trên, chủ sở hữu Liverpool cho Arne Slot cơ hội để cứu vãn mùa giải tồi tệ khi đã để thua tới 17 trận, nhiều nhất kể từ chiến dịch 2014/15. Tuy nhiên, tờ báo Anh cũng ‘lưu ý’ thêm rằng, để có thể giữ ghế ở Anfield, thuyền trưởng người Hà Lan “phải giành được chức vô địch Champions League”.

Điều đó có nghĩa, Slot thậm chí có thể ‘bay ghế’ vào tuần tới, nếu Liverpool không thể biến PSG của Luis Enrique thành cựu vương, để tiến vào bán kết Cúp C1.

Trong khi sức ép với Slot ngày càng gia tăng, các nguồn tin cung cấp thêm, Xabi Alonso từng có 5 năm khoác áo Liverpool (2004-2009), hiện đang rảnh rang sau khi bị Real Madrid sa thải hồi tháng 1, sẵn sàng đến thế chỗ.

Dù vậy, vẫn còn nguồn thông tin theo chiều hướng ngược lại, khi theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, lãnh đạo Liverpool chưa bao giờ gặp Arne Slot đề cập đến những điều kiểu như ‘tối hậu thư’, thay vào đó vẫn luôn tin tưởng ông.

Vị này cho hay thêm, Liverpool sẽ chỉ đưa ra đánh giá tình hình công việc của Arne Slot, cũng như tổng kết nhiều vấn đề khác, sau khi mùa giải khép lại.