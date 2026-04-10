Sau 9 năm gắn bó và gặt hái nhiều thành công vang dội cùng Man City, Bernardo Silva sẽ rời Etihad vào cuối mùa. Thông tin này đã được chính trợ lý của Pep Guardiola – HLV Pep Lijnders xác nhận.

Phát biểu trước chuyến làm khách Chelsea tại vòng 32 Ngoại hạng Anh vào 22h30 ngày 12/4 tới đây, Pep Guardiola cho biết, ông thấy “giận” Bernardo Silva vì tiền vệ người Bồ chẳng nói gì với ông về chuyện rời Man City.

“Tôi rất bực mình với Bernardo Silva vì cách đây 1 tháng đã nói rằng, khi cậu ấy đưa ra quyết định – tôi phải là người đầu tiên được biết. Và hiện Silva vẫn chưa nói gì với tôi cả. Tôi không biết liệu cậu ấy đã quyết định chưa”.

Có thể thấy đó chỉ là một cách trả lời khéo của thuyền trưởng Man xanh, bởi với những chia sẻ sau đó, rõ ràng Pep Guardiola dành những lời tri ân cho một trong những học trò cưng của mình:

Pep cho biết đến lúc này ông vẫn chưa thấy Bernardo Silva nói gì với ông về quyết định rời Man City. Ảnh: X City HQ

“Bernardo Silva rất thông minh, khéo léo, đọc trận đấu rất tốt. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau 9 năm. Cậu ấy có thể chơi ở mọi vị trí và thực sự giỏi ở mọi khía cạnh.

Silva là bản hợp đồng tuyệt vời của Man City. Việc bổ nhiệm cậu ấy làm đội trưởng là quyết định sáng suốt nhất của tôi đưa ra trong mùa giải này. Những đội trưởng trước của Man City cũng đều rất giỏi, nên tôi không nói Bernardo Silva giỏi hơn những người khác.

Hầu hết các thủ quân tôi từng làm việc cùng đều phải hiểu đội bóng cần gì và không phải lúc nào mọi thứ cũng như ý. Lúc tốt đẹp, đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu không nói làm gì. Nhưng khi rơi cảnh khó khăn, dù có chịu thiệt thòi thì bạn vẫn phải đặt đội bóng lên trên tất cả. Không phải ai cũng làm được điều đó, nhưng Bernardo Silva thì có điều ấy.

Mùa trước là ví dụ rõ ràng nhất (về vai trò lãnh đạo của Bernardo Silva). Đó là mùa khó khăn nhất, và tôi hiểu lý do vì sao. Nhưng cậu ấy vẫn luôn ở đó, luôn sát cánh cùng chúng tôi…”.

Tính đến lúc này, Bernardo Silva là cầu thủ có số lần ra sân nhiều hơn bất cứ ai, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola - 499 trận.