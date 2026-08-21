2h ngày 22/8, sân Emirates:

Sự kỳ vọng trong cộng đồng fan hâm mộ Arsenal đang lên rất cao, đặc biệt sau khi đội bóng lọt vào chung kết Champions League và vừa đánh bại Man City giành Siêu cúp nước Anh.

Trước cuộc đối đầu mở màn Premier League 2026/27 với Coventry, HLV Mikel Arteta khẳng định, mục tiêu tiếp theo là đưa Arsenal trở thành CLB xuất sắc nhất thế giới.

Arsenal vừa giành Siêu cúp Anh - Ảnh: Y.S

"Đó chắc chắn là tham vọng của CLB cũng như các ông chủ - trở thành đội bóng số một thế giới” - Arteta chia sẻ với Sky Sports.

"Để làm được điều đó, bạn cần cơ sở vật chất tốt nhất, SVĐ tốt nhất, những cổ động viên tuyệt vời nhất, đồng thời phải sở hữu đội hình gồm những cầu thủ hàng đầu thế giới.

Chính họ sẽ giúp CLB chiến thắng các trận đấu và tạo ra khác biệt ở thời khắc quyết định. Đó là điều chúng tôi đang cố gắng xây dựng, cũng như thông qua các cầu thủ mà Arsenal muốn chiêu mộ."

Dù sở hữu lực lực hùng hậu bậc nhất xứ sương mù, Arsenal vừa có thêm hai sự bổ sung cực kỳ chất lượng. Tân binh Bruno Guimaraes nâng tầm tuyến giữa, khi được xếp đá cặp cùng Declan Rice.

William Saliba nghỉ dài hạn? Không sao. Pháo thủ tuyển ngay Ezri Konsa về vá lỗ hổng. Trung vệ người Anh đã khẳng định được tên tuổi tại môi trường Ngoại hạng khắc nghiệt.

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Man City, một màn trình diễn áp đảo trong vòng khai màn Ngoại hạng sẽ là lời cảnh báo tiếp theo mà Arsenal gửi tới các đối thủ.

Mùa giải 2026-27 cũng mở ra cơ hội lý tưởng để Arsenal thiết lập giai đoạn thống trị mới, nhất là trong bối cảnh Pep Guardiola đã chia tay sân Etihad.

Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn Coventry trong trận ra quân - Ảnh: SunSport

Trong khi Chelsea, Tottenham, Liverpool và MU đều được dẫn dắt bởi những HLV tại vị chưa đầy một năm. Họ cần thêm thời gian để ổn định và hoàn thiện bộ máy.

Nếu tận dụng tốt giai đoạn đầu mùa để giành chiến thắng liên tiếp, Arsenal có thể sớm tạo khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Điều đó không chỉ củng cố cơ hội bảo vệ vị thế mà còn giúp Pháo thủ trở thành điểm đến hấp dẫn nhất nước Anh, đối với các ngôi sao hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng.

Dự đoán: Arseanl thắng 3-0

Thông tin lực lượng

Arsenal: William Saliba và Jurrien Timber vắng mặt vì chấn thương.

Coventry: Haji Wright và Luke Woolfenden chấn thương. Khả năng ra sân của Jack Rudoni và Frank Onyeka còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Guimaraes; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Coventry: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Markelo; Onyeka, Grimes, Yirenkyi; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.