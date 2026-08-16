Link xem trực tiếp Arsenal vs Man City

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Cuộc thư hùng hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: TNT Sports

Với hàng loạt biến động về lực lượng, chuyển nhượng và quá trình chuẩn bị trước mùa giải, Community Shield năm nay trở nên rất khó đoán. Khả năng hai đội bất phân thắng bại sau 90 phút nhiều khả năng xảy ra.

Thống kê ủng hộ kịch bản này, khi 4 trong 6 trận Siêu cúp Anh gần nhất phải giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu. Đồng thời, 3/5 lần đối đầu gần nhất giữa Arsenal và Man City tại Premier League cũng kết thúc với tỷ số hòa.

Thông tin lực lượng

Arsenal: Saliba và Timber chấn thương. Declan Rice, Saka, Zubimendi và Merino chưa hồi phục thể lực sau kỳ nghỉ.

Man City: Khả năng ra sân của Haaland khá thấp. Rodri vắng mặt.

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Guimaraes, Lewis-Skelly; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Kovacic, Gonzalez; Savinho, Foden, Semenyo; Marmoush.