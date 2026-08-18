Suốt ba năm, những "vết sẹo" tâm lý mà Man City để lại cho Arsenal của Mikel Arteta từng ám ảnh đội bóng Bắc London.

Đó không chỉ là những tiếng chế giễu kiểu "lại về nhì", hay lời mỉa mai Arsenal thường xuyên hụt hơi trong thời khắc quyết định.

Arsenal khẳng định vị thế số 1 bóng đá Anh thời điểm hiện tại - Ảnh: AFC

Đáng sợ hơn, Man City tạo cảm giác rằng họ luôn ở ngay phía sau, chỉ chờ Pháo thủ mắc sai lầm để vượt lên.

Nhưng hình ảnh ấy giờ đã bị xóa bỏ. Chức vô địch Premier League 2025/26 mang đến cho Arsenal sự tự tin lớn, tạo tiền đề hứa hẹn trước mùa giải mới, bắt đầu bằng cuộc tiếp đón Coventry.

Trước Man City, Arsenal không hề có ý định dừng lại, sau khi có bàn mở tỷ số sớm. Đây là tập thể đủ bản lĩnh để chiếm ưu thế và sẵn sàng áp đảo đối thủ.

Cơ hội để họ tiếp tục thống trị những tháng tới càng rõ ràng hơn khi phần còn lại của nhóm "Big Six" đều đang trải qua giai đoạn chuyển giao.

Martin Odegaard là hiện thân rõ nét cho tinh thần ấy.

Qua mùa giải liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương, gặp vấn đề ở đầu gối và vai, tiền vệ người Na Uy thi đấu đầy quyết tâm, liên tục săn đuổi đối phương như muốn bù đắp quãng thời gian đã mất.

Odegaard chơi bóng với sự tự tin và phong thái của một nhà vô địch, điều không phải lúc nào cũng xuất hiện ở anh trước đây.

Đội trưởng Arsenal liên tục tung ra đường chuyền xuyên tuyến sắc bén, tìm cách khoan thủng hàng phòng ngự Man City. Đóng góp của Odegaard không chỉ nằm ở khả năng sáng tạo.

Anh pressing quyết liệt, không cho đối thủ có bất kỳ khoảng trống nào để xử lý bóng. Màn trình diễn ấn tượng được hoàn thiện bằng bàn thắng phút 48, khi Odegaard chỉ cần 3 nhịp chạm bóng khiến Josko Gvardiol và Gianluigi Donnarumma bất lực.

Odegaard ghi dấu ấn ở trận Siêu cúp Anh - Ảnh: AFC Pics

Đã khá lâu người ta mới lại chứng kiến Odegaard thi đấu thăng hoa như vậy. Anh thực sự dẫn dắt Arsenal tiến lên phía trước bằng màn trình diễn đúng chất thủ quân.

Khi có thể trạng tốt nhất cùng sự tự tin, Odegaard luôn biết cách tạo khác biệt. Anh định hình nhịp độ trong hệ thống Arteta, nơi các đồng đội vận hành xoay quanh những phẩm chất đặc biệt của mình.

Arsenal phụ thuộc nhiều vào khả năng pressing cũng như tạo cơ hội trong khoảng không gian chật hẹp mà số 8 tạo ra

Thời gian qua, một số lời kêu gọi trao băng đội trưởng cho Declan Rice. Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân Millennium cho thấy, vì sao Arteta vẫn đặt trọn niềm tin ở Odegaard.

Chiều sâu đội hình hiện tại giúp Arsenal trở thành đội bóng cực kỳ đáng ngại mỗi khi đạt phong độ cao.

Thông điệp quá rõ ràng: Arsenal đang vào guồng, tràn đầy tự tin và không muốn dừng lại sau chức vô địch Premier League. Mục tiêu tiếp theo của họ là bổ sung thêm những danh hiệu cao quý vào phòng truyền thống Emirates.