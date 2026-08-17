Chiều sâu hàng tiền vệ

Arsenal bước vào mùa giải 2026/27 với vị thế khác hẳn những năm gần đây, không còn vai trò kẻ thách thức Man City hay Liverpool, mà là nhà ĐKVĐ Premier League.

Chiến thắng 3-0 trước Man City ở Siêu cúp Anh cho thấy đội quân của Mikel Arteta đã chuẩn bị đủ chiều sâu để bảo vệ ngai vàng.

Arsenal hoàn toàn áp đảo Man City. Ảnh: X/Arsenal

Giữa những đợt mua sắm ồ ạt của bóng đá Anh, Arsenal giữ gần như nguyên vẹn bộ khung đã thành công mùa trước, đồng thời bổ sung thêm những lựa chọn chất lượng cao.

Bruno Guimaraes là ví dụ rõ nhất. Tiền vệ Brazil đến từ Newcastle với giá khoảng 75 triệu bảng và lập tức được Arteta sử dụng trong đội hình xuất phát trước Man City.

Bruno có kinh nghiệm nhiều năm ở Ngoại hạng Anh, nổi bật nhờ khả năng tranh chấp, thoát pressing và tổ chức bóng đều phù hợp với cách chơi của Arsenal.

Sự xuất hiện của Bruno khiến tuyến giữa Arsenal trở nên chật chội. Trước đó, Arteta có Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Odegaard, Mikel Merino, Myles Lewis-Skelly. Chưa kể Eberechi Eze cũng có thể chơi như một tiền vệ tấn công.

Những con người ấy mang đến nhiều cách kết hợp khác nhau, điều rất quan trọng trong các cuộc đua đường dài. Từ cặp Rice và Zubimendi đến bộ đôi Bruno và Lewis-Skelly, với Odegaard là trung tâm của sáng tạo.

Lewis-Skelly là trường hợp đặc biệt. Từ một cầu thủ thường xuyên xuất hiện bên hành lang trái, tài năng trẻ người Anh ngày càng được sử dụng nhiều hơn ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Chính đường chuyền tuyệt đẹp của anh ở trung lộ giúp Calafiori mở tỷ số chỉ sau 23 giây ở Cardiff.

Bruno có danh hiệu trong lần ra mắt đội bóng mới. Ảnh: X/Arsenal

Điều đó có nghĩa Arsenal gần như có thể xây dựng hai tuyến giữa khác nhau mà chất lượng không giảm quá nhiều. Trong một mùa giải kéo dài với Premier League, Champions League và các giải cúp, chiều sâu ấy là lợi thế cực lớn với “Pháo thủ”.

Hàng thủ cũng tương tự. Saliba không đá Siêu cúp nhưng Arsenal vẫn có Gabriel, Cristhian Mosquera, Calafiori, Ben White, Timber và Hincapie.

Trên hàng công, Saka và Gyokeres đều xuất phát trên ghế dự bị trước Man City, trong khi Madueke, Havertz và tân binh Christos Tzolis vẫn biết cách tỏa sáng.

Lời cảnh báo của Arsenal

Siêu cúp Anh không quyết định cuộc đua Premier League, nhưng cách Arsenal đánh bại Man City mang nhiều ý nghĩa quan trọng.

Arsenal đánh phủ đầu Man City và giải quyết trận đấu chỉ trong nửa giờ đồng hồ.

Sau Calafiori, Havertz nhân đôi cách biệt ở phút 28. Odegaard ấn định tỷ số 3-0 đầu hiệp 2. Tzolis, một trong những tân binh đáng chú ý của Arsenal mùa hè này, đóng góp 2 kiến tạo, và cho thấy anh sẵn sàng thay thế Leandro Trossard.

Arsenal khiến Erling Haaland gần như biến mất và buộc HLV Enzo Maresca rút tiền đạo Na Uy khỏi sân chỉ sau 53 phút.

Chiến thắng áp đảo diễn ra khi Arsenal còn chưa sử dụng đội hình được xem là mạnh nhất.

Đây chính là khác biệt lớn của Arsenal hiện tại so với chính họ vài năm trước.

Khi bắt đầu cuộc đua với Man City hay Liverpool, Arteta từng phụ thuộc rất nhiều vào một nhóm khoảng 13-14 cầu thủ. Chấn thương của một mắt xích quan trọng có thể kéo theo sự suy giảm đáng kể về chất lượng.

Lewis-Skelly là nhân tố đặc biệt. Ảnh: X/Arsenal

Giờ đây, HLV người Tây Ban Nha có khả năng xoay vòng mà không nhất thiết phải thay đổi cấu trúc chơi bóng.

Arsenal cũng đang sở hữu sự cân bằng đáng kể về độ tuổi. Những trụ cột như Rice, Odegaard, Gabriel, Saliba hay Raya đều ở giai đoạn đẹp của sự nghiệp, trong khi Lewis-Skelly tiếp tục tiến bộ và các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Bruno, Merino giúp đội hình có thêm bản lĩnh.

Sau trận thắng Man City, Arteta nhấn mạnh rằng những gì đội thể hiện là tiêu chuẩn Arsenal phải duy trì. Odegaard cũng tuyên bố đội bóng vẫn muốn nhiều hơn sau chức vô địch Premier League mùa trước.

Đó là những tín hiệu quan trọng. Arsenal không để mình ngủ quên trên chiến thắng. “Pháo thủ” tiếp tục tăng cường lực lượng ở những vị trí vốn đã mạnh nhằm duy trì sự cạnh tranh.

Premier League 2026/27 chắc chắn sẽ khó khăn hơn khi Liverpool, Chelsea và đặc biệt Man City tiếp tục thay đổi. MU cũng không thể bỏ qua với dấu ấn Michael Carrick.

Dù vậy, trước khi mùa giải khởi tranh cuối tuần này, Arsenal đã gửi đi thông điệp đầu tiên: nhà vô địch không đứng yên.