Cầu thủ 28 tuổi dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế trong hôm nay (20/8) và nhiều khả năng ra mắt Arsenal ngay tại Villa Park cuối tháng này.

Pháo thủ sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League bằng cuộc tiếp đón Coventry. Tuy nhiên, thương vụ Konsa chắc chắn không thể hoàn tất kịp để anh góp mặt ở vòng 1 Premier League.

Konsa chuẩn bị cập bến Arsenal - Ảnh: SunSport

Sau đó, đoàn quân HLV Mikel Arteta sẽ trở lại thi đấu hôm 31/8, đó chính là chuyến làm khách trên sân của Aston Villa.

Hôm qua, Arsenal đã đạt thỏa thuận với đội Villa về mức phí 51 triệu bảng. Động thái diễn ra sau khi Konsa trở lại tập luyện trong tuần, kết thúc kỳ nghỉ kéo dài.

Arsenal quyết định tăng cường hàng phòng ngự vì William Saliba tái phát vấn đề ở lưng trong thời gian tham dự World Cup 2026.

Trung vệ người Pháp dự kiến phải nghỉ thi đấu vài tháng đầu mùa. Jurrien Timber cũng vẫn đang trong quá trình lấy lại thể trạng tốt nhất.

Hiện tại, Ben White và Cristhian Mosquera là hai trung vệ lệch phải khỏe mạnh mà Arteta có thể sử dụng. Chính vì vậy, Arsenal nhanh chóng xúc tiến thương vụ Konsa.

Kế hoạch của Pháo thủ là sử dụng tuyển thủ Anh như phương án thay thế Saliba giai đoạn đầu mùa. Bên cạnh vị trí trung vệ, Konsa còn có thể đảm nhiệm vai trò hậu vệ phải khi cần thiết.

Konsa sẽ ký hợp đồng 5 năm với Arsenal khi hoàn tất kiểm tra y tế. Dù vậy, khả năng anh có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Coventry vào tối mai là cực thấp.