Kết quả bóng đá hôm nay

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ASEAN CUP 2026 – BÁN KẾT LƯỢT ĐI

16/08  20:00

 Malaysia 0-2 Việt Nam VTV6, TV360, FPT Play

SIÊU CÚP ANH 2026

16/08  21:00

 Arsenal 3-0 Man City FPT Play

SIÊU CÚP PHÁP 2026

17/08  01:45

 Lens - PSG

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

16/08  20:00

Nottingham Forest 2-0 Brest

16/08  22:00

 Schalke 04 - Real Madrid

17/08  00:00

 Liverpool - Como

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

16/08  22:00

 Racing Santander – Villarreal

 SCTV 15, VTV Cab

17/08  00:00

 Espanyol – Levante SCTV 15, VTV Cab

COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/32

16/08  23:00

Frosinone - Juve Stabia

17/08  01:45

Verona - Entella

17/08  02:15

Lazio - Mantova

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