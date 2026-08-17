Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 – BÁN KẾT LƯỢT ĐI
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16/08 20:00
|Malaysia 0-2 Việt Nam
|VTV6, TV360, FPT Play
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SIÊU CÚP ANH 2026
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16/08 21:00
|Arsenal 3-0 Man City
|FPT Play
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SIÊU CÚP PHÁP 2026
|
17/08 01:45
|Lens - PSG
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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16/08 20:00
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Nottingham Forest 2-0 Brest
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16/08 22:00
|Schalke 04 - Real Madrid
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17/08 00:00
|Liverpool - Como
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
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16/08 22:00
|Racing Santander – Villarreal
|SCTV 15, VTV Cab
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17/08 00:00
|Espanyol – Levante
|SCTV 15, VTV Cab
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COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/32
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16/08 23:00
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Frosinone - Juve Stabia
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17/08 01:45
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Verona - Entella
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17/08 02:15
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Lazio - Mantova
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