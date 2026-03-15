Giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở tại Emirates, khi Arsenal đang bị Everton lấn lướt về những cơ hội nguy hiểm và bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Pickford, Mikel Arteta đưa ra một quyết định khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Phút 74, trong bối cảnh buộc phải giành chiến thắng, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khước từ kinh nghiệm của Gabriel Jesus trên băng ghế dự bị để đặt trọn niềm tin vào “đứa trẻ” Max Dowman – giải pháp thay thế Martin Zubimendi.

Max Dowman đi vào lịch sử Premier League. Ảnh: PL

Ở tuổi 16 và 73 ngày, Dowman trở lại thảm cỏ Ngoại hạng Anh với bộ niềng răng còn chưa tháo, nhưng mang trong mình sự dũng cảm của một chiến binh thực thụ.

Sự xuất hiện của cậu không chỉ là một thay đổi nhân sự, đó là một canh bạc mạo hiểm của Arteta. Niềm tin ấy đã được đền đáp theo cách kịch tính nhất có thể.

Phút 89, với sự năng nổ và khả năng di chuyển thông minh, Dowman thực hiện quả tạt khiến khung thành Everton, mở ra khoảng không gian để Viktor Gyokeres thoải mái chớp thời cơ ghi bàn vào lưới trống. Emirates như nổ tung, nhưng kịch bản điên rồ nhất vẫn còn ở phía trước.

Khi trận đấu trôi về những giây cuối cùng, Everton dồn toàn lực lên tìm bàn gỡ. Dowman nhận bóng ngay từ phần sân nhà.

Thay vì phá bóng hay tìm cách câu giờ, cậu bé 16 tuổi thực hiện một pha dốc bóng dũng mãnh 60 mét, vượt qua những đôi chân mệt mỏi của các đàn anh bên phía đối phương, rồi ghi bàn vào khung thành mà Pickford dâng lên vẫn chưa kịp về.

Bàn thắng không chỉ đưa Dowman vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trong kỷ nguyên Premier League, mà quan trọng hơn, nó giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 9 điểm – dù đội của Pep Guardiola có ít hơn 1 trận.

Trong đêm huyền diệu, người ta không chỉ nói về kỷ lục của một “thần đồng”, mà còn nói về sự dũng cảm của Arteta và một bình minh mới đang rạng rỡ tại Emirates.

Dowman là hiện tại và tương lai của Pháo thủ. Bàn thắng của cậu có thể là khoảnh khắc đưa Arsenal lên đỉnh Ngoại hạng Anh sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.