Thầy trò Carrick có trận đấu sớm – làm khách Bournemouth ở vòng 31 Ngoại hạng Anh, không như ý, với nỗi bức xúc dành cho trọng tài Stuart Atwell và tổ VAR, vì đã không cho MU được hưởng quả phạt đền – có thể đưa họ dẫn trước đối thủ 2-0.

MU bức xúc cho rằng, cùng tình huống tương tự nhưng trọng tài cho Bournemouth hưởng phạt đền, còn họ thì lại không được. Ảnh: The Athletic

Tình huống diễn ra ở phút 67, khi Adrien Truffert phạm lỗi với Amad Diallo trong vòng cấm, nhưng không có phạt đền cho MU. Đáng nói, Bournemouth tổ chức phản công nhanh ngay từ chính tình huống này và họ đã gỡ hòa 1-1.

Phút 71, đội khách vượt lên bởi pha phản lưới của James Hill, nhưng chỉ còn 10 người từ 7 phút sau đó, do Harry Maguire kéo ngã Evanilson trong vòng cấm bị trọng tài rút thẻ đỏ, đồng thời cho Bournemouth hưởng quả 11m. Kroupi đã không bỏ qua cơ hội vàng, gỡ hòa 2-2 cho đội nhà.

Các quyết định của Vua áo đen Stuart Atwell đã gây ra những bức xúc cho Carrick và học trò, lên tiếng phản ứng mạnh mẽ sau trận.

“MU đã ghi bàn, đáng lẽ phải được thêm quả phạt đền nữa. Trọng tài đã thổi một quả trước mà lại không cho quả kia, tôi không thể hiểu nổi. Thật là điên rồ.

Vì trọng tài bỏ qua quả 11m của MU, rồi Bournemouth phản công ngay từ đó và ghi bàn. Sau đó mọi thứ trở nên hỗn loạn”, HLV tạm quyền MU lên tiếng.

MU vẫn xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh, sau trận hòa 2-2 Bournemouth gây tranh cãi. Ảnh: MUFC

Đội trưởng Bruno Fernandes cho biết, bản thân thực sự không hiểu nổi trọng tài lại tước đi quả 11m thứ 2 mà MU đáng được hưởng.

“Tôi nghĩ, MU đã có thể dẫn trước 2-0 Bournemouth, nhưng rồi lại để thủng lưới trong cảnh vừa không được hưởng quả phạt đền. Tiếp đó thì bị trọng tài thổi phạt đền. Tôi thấy tình huống Bournemouth được hưởng 11m cũng tương tự như Amad Diallo bị phạm lỗi, nhưng MU thì lại không được.

Tôi biết trọng tài khó có thể cho một đội được hưởng 2 quả phạt đền liền trong cùng trận đấu, nhưng điều tôi không hiểu là vì sao VAR không can thiệp vào tình huống”.

Theo lý giải từ BTC Ngoại hạng Anh, sở dĩ trọng tài Stuart Atwell không cho MU hưởng quả phạt đền thứ 2 (phút 67), vì “tình huống va chạm đó chưa đủ để tính là phạm lỗi”.