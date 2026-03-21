Theo các nguồn tin, Elliot Anderson là mục tiêu ưu tiên của MU ở chuyển nhượng hè này, trong danh sách 3 tiền vệ trung tâm được nhắm đến, bên cạnh Carlos Baleba và Adam Wharton.

Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man City hiện là đội đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 23 tuổi.

Việc MU không biết chắc chắn ai sẽ là HLV trưởng mùa tới, dẫn đến tự làm khó mình ở kế hoạch 'đi chợ' hè này. Ảnh: Teamtalk

“Man City đang nỗ lực chiêu mộ Anderson và hiện trong giai đoạn đàm phán nâng cao với người đại diện của cầu thủ khoác áo Nottingham Forest”.

Vị này cho biết thêm, tuy chưa có thỏa thuận nào được ký kết, nhưng đội bóng của Pep Guardiola bày tỏ rõ ràng sự quan tâm, tiến hành đàm phán nâng cao với phía Anderson để đưa anh về Etihad ở chuyển nhượng hè 2026.

MU cũng đang theo dõi sát sao tình hình và rất muốn có được Elliot Anderson, nhưng Man City đang tăng tốc, đẩy nhanh thương vụ.

Fabrizio Romano nhìn nhận, MU sở dĩ để Man City vượt lên ở thương vụ Anderson, hay có thể xảy ra với các mục tiêu khác, bởi vấn đề của chính họ: chưa xác định được chắc chắn cái tên nào đội cần phải theo đuổi một cách quyết liệt nhất.

Lý do, ‘Quỷ đỏ’ vẫn chưa biết chắc chắn ai sẽ là HLV trưởng mùa tới. Anderson có thể là tiền vệ hoàn hảo với Michael Carrick, nhưng chưa chắc là như vậy, nếu là một nhà cầm quân khác đến ngồi ‘ghế nóng’ ở Old Trafford mùa này.

MU hiện đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh, nhiều khả năng kiếm được vé dự Cúp C1 mùa sau. Tuy nhiên, liệu Carrick có được lãnh đạo CLB tin tưởng để bổ nhiệm dài hạn thì còn phải chờ thêm. Có thông tin, ‘Quỷ đỏ’ vẫn đang tìm kiếm một nhà cầm quân tầm cỡ về nắm đội.