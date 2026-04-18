2h00 ngày 19/4, sân La Cartuja:

Real Sociedad sẽ đối đầu với Atletico de Madrid trong trận chung kết Cúp Nhà Vua 2025/26, gợi nhớ đến màn đọ sức giữa hai đội năm 1987.

Ngày ấy, “Txuri-urdin” (biệt danh của Sociedad) giành chiến thắng trước “Rojiblancos” trong loạt sút luân lưu (4-2), sau 120 phút có tỷ số hòa 2-2.

Đây là trận chung kết đặc biệt của Griezmann. Ảnh: RFEF

Kể từ đó, đội bóng xứ Basque giành thêm chiến thắng khác trong trận chung kết mùa 2019/20, nhưng diễn ra năm 2021 và không có khán giả do đại dịch.

Mikel Oyarzabal và các đồng đội đang hy vọng mang về thêm danh hiệu Cúp Nhà Vua khác cho thành phố San Sebastian.

Trong khi đó, lần cuối cùng Atletico Madrid giành Cúp Nhà Vua diễn ra năm 2013, sau khi đánh bại Real Madrid trong trận chung kết ngay tại Bernabeu.

Đó cũng là danh hiệu Cúp Nhà Vua thứ 10 trong lịch sử Atletico, mở ra hành trình ngoạn mục của Diego Simeone.

“Atletico luôn là đội bóng mạnh về các giải đấu cúp”, Simeone thường nói một cách tự hào. Sau 13 năm kể từ vinh quang tại Bernabeu, khiến Jose Mourinho rời đi trong thất bại, ông muốn chiến thắng một lần nữa.

“Tôi thực sự rất hào hứng, háo hức và hạnh phúc. Tôi không biết diễn tả thế nào, tôi chỉ đơn giản là rất vui khi được thi đấu trong trận chung kết”, Antoine Griezmann phát biểu về cảm giác của anh.

Griezmann trưởng thành tại Sociedad trước khi gia nhập Atletico, nơi anh trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới.

“Tôi nợ Real Sociedad rất nhiều, nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều về điều đó”, Griezmann tâm sự. Bởi vì, theo anh, “nếu nghĩ lại sẽ xúc động…”.

Phong độ của Oyarzabal là điểm tựa để Sociedad hy vọng. Ảnh: RFEF

Griezmann đang tận hưởng thời gian cuối cùng với Atletico, khi anh đã đạt thỏa thuận gia nhập Orlando ở giải bóng đá Mỹ khi mùa giải này kết thúc.

Mỗi trận đấu sắp tới đều được Grizou trân trọng. Chung kết Cúp Nhà Vua càng đặc biệt hơn, khi anh muốn chia tay Atletico bằng lịch sử. Giành thêm một chiếc cúp, trước khi viết tiếp cuộc phiêu lưu ở Champions League.

Trong lịch sử, đã có 164 trận đấu giữa hai đội trên mọi đấu trường. Atletico giành được 80 chiến thắng, Sociedad thắng 47 trận, 37 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Trên sân La Cartuja ở thành phố Sevilla, Atletico của Simeone được đánh giá cao hơn.

Đội hình dự kiến:

Atletico (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Alvarez, Griezmann.

Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Jon Martin, Caleta-Car, Sergio Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Barrenetxea, Soler, Guedes; Oyarzabal.

Dự đoán: Atletico thắng 2-1.