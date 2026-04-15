Vượt qua chính mình

Diego Simeone từng nói ông có kế hoạch của riêng mình cho trận lượt về tứ kết Champions League 2025/26. Hansi Flick dĩ nhiên cũng có một phương án hoàn toàn khác.

Yamal giúp Barca dẫn trước sau sai lầm của Lenglet. Ảnh: Diario AS

Không rõ kế hoạch của nhà cầm quân người Đức nhằm khắc chế đồng nghiệp người Argentina hay ngược lại. Nhưng dù có chuẩn bị kỹ đến đâu, vẫn luôn tồn tại những yếu tố ngoài dự đoán.

Có lẽ Simeone không tính đến việc Clement Lenglet chơi tệ đến vậy – trong bối cảnh Gimenez và Hancko chấn thương, còn Pubill bị treo giò. Hoặc cũng có thể ông tính đến những sai số, nhưng không nghĩ mọi thứ đi quá xa.

Thực tế là nếu hậu vệ người Pháp quyết định “chuyền” cho Lamine Yamal ở bàn mở tỷ số khi bóng mới lăn được hơn 3 phút, khiến một nửa lợi thế từ Camp Nou tan biến, thì đó là điều khó lường, kể cả với nhà tiên tri.

Nhưng Atletico Madrid đã vượt qua sai lầm đó, và cả sai lầm thứ hai của chính Lenglet dẫn đến bàn thua tiếp theo. Họ vượt qua nỗi sợ và áp lực.

Antoine Griezmann chỉ đường tới bán kết – nơi đội bóng áo đỏ trắng đã quen thuộc – còn Ademola Lookman mở cánh cửa. Đã 9 năm trôi qua, một khoảng thời gian không hề ngắn.

Ferran Torres cũng ghi bàn. Ảnh: Diario AS

Ngày đó, đội bóng thủ đô Madrid còn sử dụng sân cũ Vicente Calderon. Kể từ khi sân mới Metropolitano hoạt động, lần đầu tiên họ vào 4 CLB mạnh nhất bóng đá châu Âu.

Bùng nổ

Simeone không muốn mạo hiểm thêm ở hàng thủ nên sử dụng Juan Musso trong khung thành, tránh thử nghiệm sau khi Jan Oblak vắng mặt hơn một tháng rưỡi.

Thủ môn Argentina đã phải trổ tài ngay từ phút đầu tiên trước Yamal, rồi thêm một pha đối mặt với Dani Olmo chỉ 2 phút sau. Barcelona khởi đầu như tên bắn, tạo ra 4 cơ hội trong 4 phút.

Ở lần thứ 4, Yamal khiến Lenglet sai lầm, Ferran Torres có bóng chuyền dọn cỗ để số 10 của Barca lập công.

Điểm tích cực của Atletico là họ không co cụm phòng ngự dù bị dẫn bàn. Họ pressing tầm cao và phản công nhanh, dù vẫn giữ sự chắc chắn khi cần.

Atletico phản ứng với bàn của Lookman. Ảnh: EFE

Sự dũng cảm đi kèm với tính toán, nhất là khi hàng thủ thiếu hụt. Cánh của Nahuel Molina là điểm yếu và từ đó đến bàn thứ 2. Lenglet lại mắc sai lầm, và Ferran Torres tận dụng để ghi bàn từ cánh trái.

Nếu Flick có kế hoạch, thì đó giống như “kế hoạch A của đội A-Team” – thiếu mỗi điếu xì gà (phim hành động phát hành năm 2010, có Liam Neeson và Bradley Cooper).

Trận đấu tiếp tục bùng nổ. Chỉ 1 phút sau, Yamal kiến tạo cho Fermin Lopez đánh đầu nhưng Musso cứu thua xuất sắc. Theo quán tính, mặt anh lao thẳng vào chân thủ môn và đổ máu.

Nhưng điều khiến Barca choáng váng là pha phối hợp sau đó: Griezmann, Marcos Llorente và Lookman phối hợp nhanh, kết thúc bằng bàn thắng của tiền đạo người Nigeria. Sân Metropolitano dịu lại. Atletico chỉ có thể vượt qua sai lầm của Lenglet bằng cách tấn công.

Nếu Simeone của 10 năm trước nhìn thấy đội bóng của mình hiện tại – chơi đôi công sòng phẳng với Barca – có lẽ ông sẽ ngỡ ngàng. Nhưng một thập kỷ trước, khi “Blaugrana” là ĐKVĐ, mọi thứ cũng từng như vậy.

Griezmann có trận đấu như khiêu vũ. Ảnh: EFE

Và Atletico vẫn đi tiếp. Kết thúc hiệp 1, họ vẫn giữ lợi thế. Trận đấu vẫn còn rất dài.

Cờ vua và sự chịu đựng

Hiệp 2 bắt đầu chậm lại, nếu có thể gọi 5 phút đầu không có cơ hội là “chậm”. Barca kiểm soát bóng nhiều hơn, còn Atletico tìm đến Griezmann như kim chỉ nam.

Ngôi sao người Pháp nâng tầm mọi pha chạm bóng. Grizou không chỉ thi đấu, anh nhảy múa.

Tuy nhiên, người trở lại mạnh mẽ là Ferran. Sau 3 tháng không ghi bàn, anh bùng nổ với cú đúp ở trận derby và tiếp tục ghi bàn tại Metropolitano. Anh ăn mừng bàn thứ 2 trong trận, nhưng bị VAR từ chối vì việt vị cực kỳ sít sao.

Atletico thoát hiểm. Simeone hẳn rất muốn có những chiến binh như Gabi Fernandez hay Diego Godin để bảo vệ khung thành, nhưng ông phải làm việc với những gì mình có. Kể cả Lenglet.

Atletico tiếp tục khiến Barca ôm hận. Ảnh: Diario AS

Nước đi chiến thuật đầu tiên thuộc về Simeone khi ông đổi cánh, tăng khả năng kiểm soát với Alex Baena và Nic Gonzalez. Flick đáp trả bằng hỏa lực mạnh hơn: Robert Lewandowski và Marcus Rashford.

Khi không thể phòng ngự tốt, cách tốt nhất là tấn công tất tay. Nếu Atletico ghi thêm bàn từ cú dứt điểm của Le Normand sau tình huống cố định, trận đấu đã có thể kết thúc.

Không phải bàn thắng, mà là chiếc thẻ đỏ của Eric Garcia, vì phạm lỗi với Sorloth, mới là bước ngoặt khiến cục diện nghiêng hẳn về phía Atletico.

Những “khoảnh khắc”, như Flick từng nói, một lần nữa đứng về phía đội bóng Madrid. Barca không thể chống lại sức nặng lịch sử: họ chưa từng loại được Atletico của Simeone tại Champions League.