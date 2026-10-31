3h ngày 1/11, sân Camp Nou:

Nhận định bóng đá Barca vs Alaves: Hansi Flick kêu gọi Barca đứng dậy sau hai cú ngã đau để lấy 3 điểm khi tiếp Alaves ở vòng 11 La Liga.

Chỉ trong một tuần, tuần trăng mật của Barcelona với mùa giải đã kết thúc. Điều đó xảy ra đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất: gặp PSG ở Champions League và Siêu kinh điển với Real Madrid tại La Liga.

Sau 11 chiến thắng liên tiếp, Barca của Hansi Flick gục ngã tại Paris, rồi thua trận Siêu kinh điển ngay ở Camp Nou. HLV người Đức nói đến sự thiếu sung sức. Mà mới chỉ là tháng 10.

Barca phải đứng dậy sau hai cú ngã đau. Ảnh: MD

Đêm nay (3h ngày 1/11), gặp Alaves trong khuôn khổ vòng 11 La Liga và tiếp tục được chơi trên sân nhà, Barcelona sẽ tìm cách lấy lại sự tự tin.

“Đó là điều tôi vẫn luôn nói: đây là một hành trình rất dài. Không có gì là không thể xoay chuyển”, Hansi Flick nói. “Chúng tôi đã thua Real Madrid, không ai thích điều đó, nhưng phải biết cách xử lý.

Như tôi đã nói, tôi nghĩ chúng tôi có thể thắng trận ấy và đã có những cơ hội. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận thất bại và rút ra bài học”.

Để xua tan những hoài nghi, Joan Laporta đã thể hiện sự ủng hộ dành cho ông. “Tôi đã nói chuyện với chủ tịch, với Deco và tất nhiên, mọi chuyện vẫn ổn”, Flick giải thích.

“Đó là một cử chỉ tốt đẹp, nhưng tôi hiểu tình hình. Tôi biết chúng tôi đã thua 2 trận rất quan trọng trong một tuần, nhưng tôi đang làm công việc của mình tốt nhất có thể. Không có gì thay đổi, quyết tâm của tôi khi dẫn dắt đội bóng tuyệt vời này không suy giảm dù chỉ một chút”.

Ông cũng viện dẫn danh sách chấn thương để lý giải tình cảnh của Barca: “Chúng tôi đang thiếu Kounde, Xavi Espart, Dani Olmo, Eric Garcia, Andreas Christensen…

Quản lý tình hình này không dễ dàng và chúng tôi phải tìm ra giải pháp. Với trận đấu tiếp theo, chúng tôi xác định rất rõ: điều quan trọng nhất là 3 điểm”.

Flick kêu gọi các cầu thủ tập trung hoàn toàn vào trận đấu phía trước. Ảnh: FCB

Flick không muốn mất thêm cầu thủ nào. Vì vậy, ông lo ngại về trường hợp của Raphinha, người tiếp tục được Brazil triệu tập để đá 2 trận giao hữu tại Singapore.

“Với chúng tôi, Raphinha là cầu thủ rất quan trọng, và sau đợt tập trung đội tuyển gần nhất, cậu ấy trở về với chấn thương”, Flick thừa nhận. “Tất nhiên, đó không phải tình cảnh tốt nhất cho chúng tôi. Nhưng mọi chuyện là như vậy và chúng tôi không thể làm gì để thay đổi.

Tôi biết Raphinha là đội trưởng ở đây, luôn mang CLB trong tim, nhưng cậu ấy cũng là người Brazil và khi đội tuyển triệu tập, cậu ấy sẽ có mặt. Ai cũng muốn giúp đội tuyển Brazil”.

Alaves khởi đầu mùa giải khá tốt, nhưng sa sút nhanh chóng với chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng. Họ phải nhận 2 thẻ đỏ trong giai đoạn này (3, nếu tính từ đầu mùa).

Đây là cơ hội để Barca giành 3 điểm, cũng là cơ hội để Lamine Yamal trút bỏ nỗi buồn không giành Quả bóng vàng.

Lực lượng:

Barca: Xavi Espart, Dani Olmo, Christensen, Bardghji chấn thương; Kounde,Eric Garcia chưa rõ khả năng thi đấu.

Alaves: Mikel Rodriguez chấn thương; Facundo Garces bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Cancelo, Cubarsi, Gerard Martin, Balde; Fermin Lopez, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.

Alaves (5-3-2): Sivera; Angel Perez, Tenaglia, Koski, Valentini, Rebbach; Alena, Blanco, Ibanez; Mariano Diaz, Boye.

Dự đoán: Barca thắng 3-1.