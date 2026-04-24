2h00 ngày 25/4, sân La Cartuja:

Khoảng cách 9 điểm và phía trước chỉ còn 6 vòng đấu là thử thách rất lớn, hầu như không còn cơ hội để Real Madrid nghĩ đến chức vô địch La Liga.

Trong lịch sử giải đấu, chưa bao giờ Real Madrid có thể lật ngược tình thế khi bước vào 6 vòng đấu cuối với cách biệt 7 điểm trở lên so với ngôi đầu bảng.

Real Madrid vẫn nuôi hy vọng mong manh. Ảnh: EFE

Ở Madrid lúc này, mọi người sớm nói về mùa giải trắng tay. Sẽ là năm thứ hai liên tiếp “Los Blancos” không có danh hiệu lớn – 2 chức vô địch gần nhất là Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa, thời Carlo Ancelotti.

Giờ đây, hy vọng nhỏ nhoi bỗng xuất hiện. Ngoài việc còn có trận đối đầu trực tiếp Siêu kinh điển tại Camp Nou, Barcelona còn gặp khó khi mất Lamine Yamal đến hết mùa giải.

Trận thắng Celta Vigo phản ánh rõ bộ mặt Barca. Lamine Yamal kiếm được phạt đền, tự mình ghi bàn rồi rời sân vì chấn thương, khiến đội bóng của Hansi Flick thiếu sự mạch lạc.

Không có Lamine Yamal, Real Madrid thêm lạc quan cho trận “El Clasico” ngày 10/5, cũng như hy vọng Barca sẽ vấp ngã trong 2 trận khác.

Khi được hỏi về cơ hội, Alvaro Arbeloa thẳng thắng: “Việc đó không phụ thuộc vào chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi là thắng cả 6 trận, bất kể Barcelona làm gì”.

Arbeloa cũng nhấn mạnh: “Trước mắt, chúng tôi chỉ quan tâm đến trận đấu này với Betis”.

Trước tiên, Real Madrid phải thắng Betis. Ảnh: EFE

Những hy vọng mong manh của Real Madrid sẽ được định đoạt tại Sevilla, trước đối thủ Betis luôn rất khó chịu và cũng đang chiến đấu cho giấc mơ Champions League – dù rất khó.

Betis cũng là đối thủ đầu tiên trong chuỗi 3 trận liên tiếp xa nhà của Real Madrid, kết thúc tại Camp Nou. Đôi khi, không có áp lực và những tiếng la ó có thể giúp Vinicius cùng các đồng đội thi đấu thoải mái hơn.

Real Madrid thi đấu với Betis mà không có Eder Militao và Arda Guler. Điều này buộc Arbeloa phải đưa ra điều chỉnh để tạo sự cân bằng cho tuyến giữa và hàng phòng ngự.

Lực lượng:

Betis: Firpo, Ortiz chấn thương.

Real Madrid: Arda Guler, Militao, Rodrygo, Asencio

Đội hình dự kiến:

Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Amrabat, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Hernandez.

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Brahim, Mbappe, Vinicius.

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.