Barcelona tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà với quyết tâm củng cố ngôi đầu La Liga và nhanh chóng áp đặt thế trận. Đội chủ sân Camp Nou liên tục dồn ép đối thủ, trong đó Lamine Yamal tiếp tục là điểm sáng nổi bật với những pha xử lý kỹ thuật và đột phá nguy hiểm.

Yamal ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: FCB

Dù vậy, phải đến phút 40, Barca mới cụ thể hóa ưu thế. Sau khi Lamine Yamal bị phạm lỗi trong vòng cấm, chính tài năng trẻ này thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài lâu khi Yamal buộc phải rời sân vì chấn thương, khiến sức tấn công của Barcelona suy giảm đáng kể.

Hiệp một kéo dài tới 23 phút bù giờ do sự cố y tế trên khán đài, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp hai, Barca tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng thiếu đi sự sắc bén. Phút 55, Ferran Torres đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

HLV tung thêm Rashford, Fermin Lopez và Frenkie de Jong nhằm tăng cường hỏa lực, song hiệu quả không rõ rệt. Trong khi đó, Celta Vigo cũng không thể tạo ra bất ngờ.

Chung cuộc, Barcelona thắng 1-0, qua đó củng cố vị trí dẫn đầu với 82 điểm sau 32 trận, hơn Real Madrid 9 điểm và tiến gần hơn tới chức vô địch.