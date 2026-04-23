Lamine Yamal là người ghi bàn duy nhất (từ chấm 11m) trên sân Camp Nou rạng sáng 23/4, đảm bảo Barca tiếp tục duy trì khoảng cách 9 điểm với kình địch Real Madrid, đội giành chiến thắng 2-1 Alaves ở trận đấu sớm vòng 32 diễn ra 1 ngày trước đó.

Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò Hansi Flick không trọn vẹn, với tin xấu chấn thương của Lamine Yamal.

Lamine Yamal dính chấn thương gân kheo chân trái đáng lo ngại. Ảnh: 433

Ngôi sao 18 tuổi đã phải rời sân vào cuối hiệp 1 và theo tin tức từ đài COPE, Lamine Yamal dính chấn thương gân kheo khá nghiêm trọng ở chân trái.

Vào hôm nay, đội ngũ y tế Barca sẽ tiến hành các xét nghiệm để xác định chính xác mức độ chấn thương của Yamal. Nhưng theo một số tờ báo ở Barcelona, niềm hi vọng của Barca sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 5 tuần. Điều đó có nghĩa, Lamine Yamal sẽ vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải.

Việc Yamal dính chấn thương vào lúc này, không chỉ tổn thất lớn cho Barca, mà còn với tuyển Tây Ban Nha, khi chỉ còn 50 ngày nữa là diễn ra VCK World Cup 2026.

HLV Hansi Flick cho biết sau trận Barca 1-0 Celta Vigo: “Thật không may, nhưng chúng tôi còn biết phải làm sao. Lamine Yamal rất quan trọng với Barca.

Chúng tôi sẽ chờ chẩn đoán kỹ càng từ đội ngũ y tế Barca về chấn thương của cậu ấy để biết chính xác tình hình”.

Ở chiến dịch năm nay, Barca chỉ còn mặt trận La Liga và đang trên đường chiến thắng danh hiệu lần thứ 2 liên tiếp dưới thời Hansi Flick. Họ đã bị Atletico loại ở cả 2 mặt trận Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (bán kết) lẫn Champions League (tứ kết).

Đồng đội Gavi tỏ ra vô cùng thất vọng với vận đen xảy đến cho Lamine Yamal, nhất là trong bối cảnh Barca đã mất Raphinha vì lý do tương tự.

“Đó là một cú sốc lớn với chúng tôi. Lamine Yamal là cầu thủ vô cùng quan trọng của Barca. Thật là tệ hại. Tôi hi vọng thiệt hại sẽ ở mức tối thiểu nhất có thể.

Tôi không biết Yamal sẽ phải vắng mặt bao lâu, nhưng chỉ mong thời gian ấy là ngắn nhất có thể, vì chúng tôi rất cần cậu ấy”.