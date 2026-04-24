Sancho hiện đang chơi cho Aston Villa theo dạng cho mượn từ MU. Anh sẽ trở thành cầu thủ tự do từ tháng 6 tới, khi giao kèo với Quỷ đỏ chính thức hết hạn.

Nguồn tin từ Sky Sports cho hay, cầu thủ chạy cánh người Anh đang tìm kiếm thử thách tiếp theo và cũng nhận được nhiều lời đề nghị.

Dortmund nằm trong số đó và bày tỏ mong muốn có sự phục vụ của anh. Dường như Sancho đã chọn Dortmund, thay vì những đội bóng khác quan tâm đến mình.

Chàng tiền đạo 26 tuổi và đại diện CLB nước Đức đã ngồi vào bàn đàm phán thảo luận về con số cụ thể trong hợp đồng.

HLV trưởng Dortmund - Niko Kovac cũng bật đèn xanh cho Sancho trở lại sân Signal Iduna Park lần thứ ba.

Quyết định cuối cùng thuộc về Giám đốc thể thao Ole Book cùng Giám đốc điều hành Lars Ricken - hai người sẽ thống nhất nên ký hợp đồng với Jadon Sancho hè này hay không.

Sancho nổi lên như một trong những tài năng triển vọng tại Dortmund, ghi được 50 bàn và có 64 pha kiến tạo trong 137 lần ra sân ở giai đoạn đầu khoác áo đội bóng áo vàng đen.

Đà tiến bộ dẫn đến vụ chuyển nhượng đình đám trị giá 73 triệu bảng sang MU hồi hè 2021. Tuy nhiên, Jadon Sancho chưa bao giờ tái lập được thành tích tương tự.

Anh chỉ ghi được 12 bàn thắng và có thêm 6 pha kiến tạo trong 83 lần ra sân suốt 5 năm qua.